Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Минулого тижня торгівля на валютному ринку України (ВРУ) дедалі активніше набирала обертів, прокоментувала Finance.ua Ганна Золотько, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Поступово зростав попит на американську валюту, через що Національний банк підвищував офіційний курс гривня/долар:

17 березня — 41,5098 грн/$;

18 березня — 41,4395 грн/$

19 березня — 41,5658 грн/$

20 березня — 41,5730 грн/$

21 березня — 41,5410 грн/$

24 березня — 41,5700 грн/$

На готівковому ринку курси теж підвищувалися, але тимчасово: відкривався тиждень на середньому рівні 41,19/41,74 грн/$, у вівторок-середу зробив крок на 41,25/41,80 грн/$, та повернувся до 41,20/41,60 грн/$ в п’ятницю.

Тобто різниця між офіційним і готівковими курсами перебувала в межах 0,5−0,6%, нижче 1% — цільового показника.

Торги на ВРУ вже в понеділок починалися доволі активно — зі зростанням котирувань з 41,44 грн/$ до 41,56 грн/$. Що задало тренд на три наступні дні, коли торги відбувалися в межах 41,54−41,60 грн/$. Та завершення тижня відбулось все ж нижче — на 41,55 грн/$. Національний банк щодня контролював торгівлю, за потреби нарощуючи розмір інтервенцій і покриваючи структурний дефіцит ринку. Найбільшим він був у вівторок-середу та зменшився в п’ятницю.

За підсумком тижня, НБУ збільшив розмір інтервенцій на 18%: за 17−21 березня він становив $643,6 млн. Та не досяг цьогорічного максимуму в $1,2 млрд, що він фіксувався офіційним звітом в середині лютого.

«Ми бачимо поступове збільшення розміру інтервенцій регулятора із середньодобового показника $109 млн позаминулого тижня до $128,7 млн на тепер. Утім не робимо з цього великої події, бо маємо низьку базу порівняння на початку березня за умови зменшення валютного попиту», — пояснила членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

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ВРУ повертається до лютневих обсягів торгів й робить це поступово.

«Ми мали зменшення обсягів ВРУ на початку березня, а тепер спостерігаємо поступове їх відновлення. Без великих сплесків і побоювань. Що було передбачуваним особливо на фоні збільшення валютного попиту з боку постачальників палива напередодні посівної. Водночас відчувається зменшення валютних продажів з боку експортерів, які напевне вичікують кращий момент для продажу долара й притримують інвалюту, сподіваючись на зростання курсу. Та не вбачаю в цьому великої небезпеки, оскільки Нацбанк продовжує валютні інтервенції, не припускаючи розбалансування ринку», — пояснила Золотько.

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