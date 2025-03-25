Падіння долара зупинилося: аналітики спрогнозували, що буде з валютним курсом далі — Finance.ua
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Падіння долара зупинилося: аналітики спрогнозували, що буде з валютним курсом далі

Валюта
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Падіння долара зупинилося: аналітики спрогнозували, що буде з валютним курсом далі
Падіння долара зупинилося: аналітики спрогнозували, що буде з валютним курсом далі
Національний банк зберігає курс гривні стабільним за рахунок валютних інтервенцій. Падіння курсу долара, що спостерігалося протягом двох місяців, у березні зупинилося.
Про це свідчить свіжий огляд інвесткомпанії ICU.
«За підсумками минулого тижня Національний банк майже не змінив офіційний курс гривні, незначно збільшивши валютні інтервенції. Загалом ситуація на валютному ринку залишилася стабільною. Дефіцит валюти зріс до $406 млн, що на 16% більше, ніж на попередньому тижні. У роздрібному сегменті чиста купівля валюти зменшилася на 39%, тоді як на міжбанківському валютному ринку вона зросла на 54%», — зазначають аналітики.
Валютні інтервенції Національного банку збільшилися на 18%, до $644 млн, що лише на 5% більше, ніж середньотижневий обсяг з початку повномасштабної війни.
Збільшення інтервенцій дозволило НБУ фактично не змінити офіційний курс гривні, що зріс лише на дві копійки за підсумками тижня, до 41,53 грн/$, тоді як вартість готівкового долара США в системно важливих банках зросла до 41,2−41,8 грн/$, або на менше ніж 0,1%.
Графік: ICU
Графік: ICU
«Поточні дії НБУ показують, що регулятор вважає курс трошки вище 41.5 грн/$ цілком комфортним і докладає зусиль для стримання подальшого ослаблення за рахунок більших інтервенцій. Валютний ринок наразі цілком стабільний із відносно великим, але усталеним дефіцитом. Це означає, що НБУ може зберігати такий підхід і в найближчі тижні, якщо не відбуватиметься різкого та значного збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку», — підсумували в ICU.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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