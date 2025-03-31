Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Завершального тижня березня на валютному ринку України (ВРУ) відчувалося збільшення обсягів торгів, відповідно в межах 0,4−0,5% змінювались й офіційні курси НБУ:

24 березня — 41,5277 грн/$

25 березня — 41,6446 грн/$

26 березня — 41,6949 грн/$

27 березня — 41,5644 грн/$

28 березня — 41,4863 грн/$

31 березня — 41,4787 грн/$.

Готівковий ринок не повторював рух офіційного курсу, а жив власним життям. Тільки у вівторок середні курси купівлі/продажу піднялися на 2−4 копійки — до 41,30/41,85 грн/$. Та усі наступні дні долар постійно дешевшав: до 41,23/41,79 грн/$ у середу та до 41,13/41,70 грн/$ увечері п’ятниці. Різниця із офіціальним курсом тримається на рівні 0,5%: вдвічі менша за цільовий 1%.

Торгівля на ВРУ була доволі жвавою й відчувалося збільшення обсягів торгів. У понеділок ринок відкрився котируваннями на рівні 41,55/41,58 грн/$, але в наслідок збільшення попиту на іноземну валюту котирування виросли до позначки 41,67/41,68 грн/$. У вівторок котирування продовжили зростати, досягаючи рівня 41,74 грн/$, але вже у другій половині дня у зв’язку із збільшенням пропозиції іноземної валюти гривня почала своє укріплення, досягнувши значень 41,57/41,59 грн/$ до завершення торгів. У наступні дні тижня котирування продовжили своє зниження до позначок 41,53/41,55 грн/$ у середу, 41.47/41,51 грн/$ у четвер, і досягли позначок 41,45/41,48 грн/$ у п’ятницю.

ВРУ відчував постійну підтримку регулятора. Національний банк щодня виходив із валютними продажами, покриваючі структурний дефіцит — найбільше 25 та 27 березня.

У підсумку НБУ довелось збільшити загальний тижневий обсяг інтервенцій на 31,4% відносно попереднього тижня. Згідно його офіційного звіту, протягом 24−28 березня розмір інтервенцій становив $845,63 млн. Тобто, лишився нижче цьогорічних максимумів.

«Середньоденний обсяг інтервенцій регулятора зріс з $128,7 млн до $169,1 млн у порівнянні з попереднім тижнем. Спостерігаємо поступове збільшення валютного попиту, який помітно вщухав у другій половині лютого та був незначним майже увесь березень. Тепер спостерігаємо відновлення покупок долара. Вони не дісталися максимумів, лише виходять на середні показники», — розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Нарощування обсягів торгівлі на ВРУ має велику бізнес-складову.

«На торги впливає сезонна складова, про яку казали й до того, — відбуваються валютні продажі під посівну, та одночасно купівля долару під постачання палива й добрив під неї ж. Мінагрополітики якраз відзвітував, що на 28 березня засіяли 551,8 тис. га ярих зернових та зернобобових культур із запланованих 5,7 млн га, тобто, майже 10% від запланованого на цей рік. Отже ми тільки на початку тренду. До того ж, всі розуміють, що країна, яка понад три роки відстоює свою свободу на полі бою, продовжить робити імпортні закупки оборотного характеру, на які теж потрібна інвалюта», — зазначила Золотько.

Топ-менеджерка Unex Bank додала, що в умовах зростання валютного попиту з боку бізнесу спостерігається зменшення інтересу до інвалюти з боку населення. Передусім, це видно по зменшенню навантаження на каси банків, де в березні зменшуються обсяги продажів. Тренд доводять і звіти Нацбанку за попередній місяць.

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Минулого тижня регулятор оприлюднив дані щодо завезення в Україну іноземної готівкової банкноти, із яких видно зменшення на 38,8% в лютому загального обсягу у порівнянні із січнем 2025 року — до $1,08 млрд. Що також на 5% менше показника лютого 2024-го, коли імпортували інвалюти на $1,14 млрд.

«Населення потроху зменшує інтерес до інвалюти, іноземної ж банкноти на ринку вдосталь. Це можна пояснити кількома причинами: насиченістю готівкового ринку завдяки минулим поставкам (у середньому $1,3 млрд на місяць у 2024-му) і продажем долару з боку фермерів під новий агросезон, який подеколи накопичувався і в готівковій формі. Та що не менш важливо — поточним укріпленням гривні та збільшення привабливості гривневих депозитів, завдяки підвищенню НБУ облікової ставки із 14,5% до 15,5%», — вважає Ганна Золотько.

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