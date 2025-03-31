Курс долара у квітні: банкір розповів, що буде з валютою — Finance.ua

Курс долара у квітні: банкір розповів, що буде з валютою Сьогодні 17:04 — Валюта

Курс долара у квітні: банкір розповів, що буде з валютою

Стабільність валютного ринку є досить умовною, і квітень у цьому плані не стане винятком. Економічні й геополітичні фактори, політика Нацбанку, формуватимуть загальний вектор курсових змін.

Про це сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Як зазначив банкір, з грудня 2024 року Нацбанк вже тричі підвищував облікову ставку — з 13% до 15,5%. Інфляційні показники поки що тримаються в межах 13−15% рік до року, а середньомісячне зростання цін у першому півріччі очікується на рівні 0,8−1,5%.

На його думку, завдяки режиму «керованої гнучкості» та валютним інтервенціям НБУ, коливання курсу не будуть різкими, а попит та пропозиція перебуватимуть в балансі. Разом з тим подальші можливі монетарні рішення залежатимуть від ефекту вже застосованих березневих змін (чергове засідання монетарного комітету заплановане на 17 квітня).

«Якщо не виникне нових економічних чи політичних загроз, валютний ринок у квітні не зазнає серйозних потрясінь», — сказав він.

Лєсовий не виключає, що Великдень у квітні за певних умов може збільшити пропозицію на готівковому ринку на 10−15%.

коливатиметься в діапазоні 41,5−42,3 грн/долар, а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%. На мій погляд, це можливе максимальне значення долара у квітні, допустима, економічно обумовлена планка. Однак, як це було вже не раз протягом цього року, реальний курс може бути нижчим», — додав він. «Очікується, що курс долара , а його зростання з початку року навряд чи перевищить 0,7%. На мій погляд, це можливе максимальне значення долара у квітні, допустима, економічно обумовлена планка. Однак, як це було вже не раз протягом цього року, реальний курс може бути нижчим», — додав він.

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Банкір вважає, що міжнародна вартість долара, геополітичні обставини припинення війни лише опосередковано можуть впливати на український валютний ринок. Вони не домінуватимуть у курсоутворенні.

«Україна живе в непростих умовах війни, Нацбанк залишається головним гравцем на ринку, який реалізує досить ефективну стратегію: наразі підстав для кризи на ринку немає. А курс долара на світових ринках для нас радше є допоміжним фактором для зіставлення та аналізу основних процесів. Щодо можливих перемовин про припинення війни, то це також не є прямим чинником, який міг би істотно вплинути на попит і пропозицію», — вважає Лєсовий.

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