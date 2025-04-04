Ліміт на перекази з картки на картку: про який ефект відзвітував НБУ — Finance.ua

Ліміт на перекази з картки на картку: про який ефект відзвітував НБУ Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки

Ліміт на перекази з картки на картку: про який ефект відзвітував НБУ

За даними Національного банку, за період дії ліміту в 150 тисяч гривень на місяць аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізичних осіб (P2P-перекази) було знижено, тоді як раніше через карти «дропів» нібито могло проходити до 200 мільярдів гривень на рік. У той же час, конкретних сум та прорахунків ефективності дії обмежень на регулятор не наводить.

Про це пише «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

Ліміт на перекази з картки на картку між фізичними особами тривав з 1 жовтня 2024 року до 31 березня 2025 року. У квітні стало відомо, що продовжувати його НБУ не буде. Головним аргументом застосування обмеження була проблема «дропів» (банківські клієнти, які за винагороду надають доступ до своїх карток/рахунків). За даними регулятора, за шість місяців Бюро економічної безпеки викрило мережу з понад 4 тисяч «дропів».

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У Нацбанку стверджують, що за півроку встигли напрацювати концепцію спеціального реєстру. До нього хочуть включити громадян, які потребують посиленого контролю платіжних операцій. Анонсувалося, що ця пропозиція вже у квітні буде направлена ​​до профільного комітету Верховної Ради для подальшого розгляду.

Крім того, за час дії обмежень було ухвалено та почав діяти закон № 3994-IX, яким збільшили розміри штрафів для порушників платіжного законодавства. Зокрема, наразі банки розкривають деталі фінансових операцій на запит поліції.

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Також банки підписали Меморандум щодо забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. У документі зазначається, що банки зобов’язуються встановлювати ліміти на операції клієнтів без документально підтвердженого доходу. Проте ліміти не застосовуватимуть на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, а також волонтерів.

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