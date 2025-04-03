Шість банків продовжать ліміти на карткові перекази — Finance.ua

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Шість банків продовжать ліміти на карткові перекази

Фінтех і Картки
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Шість банків продовжать ліміти на карткові перекази
Шість банків продовжать ліміти на карткові перекази
Ліміт на карткові перекази для фізичних осіб продовжує діяти без змін відповідно до положень меморандуму, підписаного банками.
Про це пише Forbes.
Видання опитало сім банків — Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Raiffeisen Банк, OTP Банк, Банк «Власний рахунок» та Укрсиббанк. У шести банках повідомили, що ліміти діятимуть без змін.
«Наразі встановлені банком ліміти на перекази залишаються незмінними, оскільки діють умови меморандуму», — повідомили у ПриватБанку.
Дотримуватись норм меморандуму планують також в Ощадбанку та УкрСиббанку. У Raiffeisen відповіли, що «меморандум залишається дієвим інструментом для забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг і надалі».
У Банку «Власний рахунок» заявили, що потреби в лімітах від НБУ тепер немає через появу меморандуму. Скасування Нацбанком лімітів ні на що не вплине.

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При цьому в ПУМБ заявили, що у них ліміти скасовано: «Вказані ліміти, які встановлювалися для певних категорій клієнтів, скасовано з сьогоднішнього дня».
Нагадаємо, Національний банк 1 квітня повідомив про скасування ліміту на карткові перекази у розмірі 150 тисяч гривень. Регулятор заявив про зниження аномальних обсягів переказів між рахунками фізосіб, а також зменшення кількості відкритих платіжних карток.
При цьому у грудні банки підписали меморандум про поетапне обмеження лімітів на карткові перекази для фізосіб. З 1 червня ліміт буде знижено до 100 тисяч гривень. Ліміт стосується всіх видів перекладів, включаючи IBAN.
За матеріалами:
Слово і Діло
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