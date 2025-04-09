Пишний розповів, коли Україна сподівається отримати доступ до заморожених активів рф — Finance.ua
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Пишний розповів, коли Україна сподівається отримати доступ до заморожених активів рф

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Пишний розповів, коли Україна сподівається отримати доступ до заморожених активів рф
Пишний розповів, коли Україна сподівається отримати доступ до заморожених активів рф
Україна сподівається наступного року отримувати зовнішнє фінансування і за рахунок «тіла» знерухомлених активів росії.
Як передає Укрінформ, про це голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Фейсбуці за підсумками зустрічі з другим постійним заступником Державного секретаря Агентства Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO) Ніком Дайєром та послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом.
«Обговорили умови, важливі для стійкості фінансового сектору України та відновлення економіки на горизонті найближчих років. Міжнародна підтримка — одна з ключових», — зазначив Пишний.
Серед тем зустрічі він назвав, зокрема, заходи для забезпечення цінової стабільності; стійкість банківського сектору; джерела покриття дефіциту бюджету, включаючи доступ до знерухомлених російських активів.
Очільник НБУ нагадав, що впродовж 2023 — 2024 років завдяки роботі на внутрішньому борговому ринку та підтримці партнерів Україна змогла уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету, і це залишається «нашим незмінним пріоритетом».
«Водночас прагнемо розвитку дискусії про надання Україні доступу до знерухомлених активів рф. Таке рішення буде справедливим для компенсації збитків нашій країні. Відповідно до оперативної оцінки RDNA-4, станом на початок 2025 року збитки України сягають 176 млрд дол. США, а вартість відновлення — 524 млрд дол. США. Сподіваємося, що 2026 рік стане роком, коли наша країна отримуватиме фінансування вже у тому числі за рахунок „тіла“ активів РФ», — наголосив Пишний.
«Ми не очікуємо сюрпризів. Банківська система в гарній формі», — заявив очільник регулятора, посилаючись на стрес-тестування банків за базовим та негативним сценаріями.
Що ж до перспектив приватизації державних банків, то її, на переконання голови НБУ, необхідно обговорювати в контексті Стратегії державного банківського сектору, яка потребує оновлення.
«Україна нещодавно ухвалила оновлену законодавчу (базу. — Ред.) приватизації державних банків, тривають процеси відбору урядом радників», — додав Пишний.
На його думку, важливо забезпечити прозорість процесу та отримати «найкращі з можливих умови залучення іноземних інвесторів у державний банківський сектор якнайшвидше».
Ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) передбачає спрямування Україні 50 млрд дол., з яких 20 млрд дол. надасть Європейський Союз.
За матеріалами:
Укрінформ
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