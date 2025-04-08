Нацбанк посилив гривню до нового рекорду — ICU Сьогодні 13:03 — Валюта

Нацбанк посилив гривню до нового рекорду — ICU

Національний банк встановив офіційний курс гривні на рівні 41.19 грн/$, що є цьогорічним рекордом. Крім того, регулятор зменшив інтервенції до мінімуму від початку року.

Про це йдеться в огляді інвесткомпанії ICU.

Зазначається, що минулого тижня дефіцит валюти на міжбанківському ринку суттєво скоротився завдяки збільшенню продажу валюти на 6% та зменшенню її купівлі на 18%. Тож чиста купівля валюти зменшилася на 65% до $169 млн.

Водночас у роздрібному сегменті чиста купівля валюти зросла на 64% до $124 млн. У підсумку загальний дефіцит валюти зменшився майже удвічі до $293 млн, що є мінімумом за чотири календарні місяці.

За таких умов НБУ зменшив інтервенції удвічі до $392 млн — цьогорічного мінімуму та найменшого обсягу з минулого квітня. Національний банк посилив курс гривні до долара США до майже піврічного максимуму, 41.19 грн/$, однак через значне ослаблення долара до інших валют послабив офіційний курс гривні до євро — його вартість зросла до нового максимуму — 45.55−45.85 грн/євро.

Інфографіка: ICU

На думку аналітиків ICU, зменшення інтервенцій та посилення курсу гривні до долара США може бути наслідком звичайного ситуативного збігу збільшення пропозиції та зменшення попиту на валюту на міжбанківському ринку.

«Зростання чистої купівлі валюти в роздрібному сегменті не мало значного впливу на загальний дефіцит валюти і, відповідно, на інтервенції НБУ. За таких умов НБУ продовжує відкладати перехід до поступового ослаблення курсу гривні, демонструючи тривалу курсову стабільність. Зростання планових обсягів міжнародної фінансової допомоги у 2025 році може означати, що НБУ ще тривалий час утримуватиме курс гривні до долара на високому рівні, продаючи на ринку нові надходження зовнішніх кредитів», — додали в компанії.

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий попит на іноземну валюту в березні надалі знижувався завдяки зростанню її пропозиції з боку бізнесу. Цьому сприяли відносно стабільна ситуація з експортом та конвертація валюти для сплати річних і квартальних податків. Також знизився чистий попит з боку населення на тлі поліпшення курсових очікувань.

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