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Знову дорожчає! Актуальний курс долара та євро в обмінних! Дивіться свіжий прогноз банкіра (відео)

Валюта
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Актуальний курс долара та євро
Актуальний курс долара та євро
Долару прогнозують різке зростання. Чому курси продажу долара в обмінниках тимчасово відірвалися від міжбанку та чи варто зараз піддаватися паніці й купувати валюту на ажіотажі? Як змінюватиметься курс цього тижня, у відео на YouTube-каналі Finance.ua розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий.
Люди дедалі спокійніше реагують на курсові зміни й купують валюту здебільшого тоді, коли вона їм справді потрібна, а не через страх, стверджує Лєсовий.
За його словами, будь-яке короткочасне зростання курсу не є сигналом негайно бігти по долари. До того ж у Національного банку достатньо ресурсів, щоб не допускати надмірних коливань. А гучні заяви про те, що долар ось-ось різко подорожчає, далеко не завжди мають реальне економічне підґрунтя.

Чого чекати від Національного банку та міжбанківського ринку

За словами банкіра, очікується, що Національний банк і надалі утримуватиме курс поблизу нинішніх рівнів. Причина проста: якщо дозволити гривні надмірно ослабнути, це лише посилить ціновий тиск. Передусім через дорожчий імпорт, пальне й обладнання.
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Істотних змін на міжбанківському ринку також навряд чи варто очікувати. За попередніми оцінками, попит на валюту може на 20−25% перевищувати пропозицію.
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Тому Національний банк і надалі вирівнюватиме попит і пропозицію за допомогою валютних інтервенцій. Якщо співвідношення залишатиметься таким, як зараз, обсяг цих операцій може становити приблизно 1−1,5 млрд доларів на тиждень.

Чому курси долара в обмінниках відірвалися від міжбанку

Останнім часом на готівковому ринку з’явилося розходження з міжбанківським. Причина полягає в тимчасовому скороченні пропозиції фізичного готівкового долара. Через це найбільше постраждали курси продажу валюти в обмінниках.
Однак цей дисбаланс навряд чи буде тривалим, прогнозує Лєсовий. Очікується, що вже найближчими днями банки поповнять запаси готівкової валюти. Тиск на готівковий сегмент поступово зменшиться, а різниця між готівковим і міжбанківським курсами скорочуватиметься.

Що відбувається на світових ринках

На світових майданчиках оновлюються ціни на дорогоцінні метали та криптовалюти.
Світова ціна золота сягнула 4112 доларів за унцію. За добу метал подорожчав на 182 долари, або 4,6%. За даними Reuters, причиною стало ослаблення долара після проміжних виборів у США.
На цьому тлі індекс долара впав на 0,43% до 101,43 пункту. Це найнижчий рівень за понад місяць, стверджують аналітики.
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Срібло також подорожчало приблизно до 52,59 долара за унцію. За добу його ціна зросла на 0,94%.
Нафта дешевшає. Вартість нафти марки West Texas Intermediate становить 87,93 долара за барель, а Brent — 94,51 долара.

Яким буде курс долара та євро в Україні наступного тижня

Протягом наступного тижня валютний ринок України, найімовірніше, житиме за вже знайомим сценарієм. Курс змінюватиметься помірно, а попит на валюту залишатиметься досить високим.
За словами Тараса Лєсового, долар очікується в межах 45−45,7 грн, а євро 50−52 грн. Такі самі курсові коридори прогнозують і для міжбанківського, і для готівкового ринків.
Водночас є підстави вважати, що загальна психологічна напруга навколо курсу поступово спадатиме.
Різниця між міжбанківським і готівковим курсами в середньому становитиме 10−15 копійок. Тобто вона буде незначною.
Дивіться відео на нашому YouTube-каналі, щоб дізнатися більше про ситуацію на валютному ринку, прогнози щодо курсу долара та євро і чинники, які впливатимуть на гривню найближчим часом:
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокКурс долараКурс євро
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