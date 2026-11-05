У 2026 році українці активно знімають готівку. Водночас зростання попиту на готівку є звичайною сезонною поведінкою в умовах воєнних ризиків.

Про це повідомив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в ефірі День.Live.

Чому не варто хвилюватись щодо готівки

За період із січня по вересень 2026 року фінансово-аналітичні дані показують таку картину:

видано з банківських кас: 2,46 трильйона гривень;

прийнято касами банків: 2,41 трильйона гривень.

Реальна чиста різниця становить 50 мільярдів гривень, що приблизно 2% від загального обігу. За словами Дубаса, порівняно з аналогічним періодом 2025 року, чиста різниця між зняттям та внесенням готівки була навіть вищою і сягала близько 5%.

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Збільшення попиту на «живі» гроші є звичайною сезонною поведінкою в умовах воєнних ризиків. Прагнення мати в кишені кількасот гривень зумовлене ризиками відключення електроенергії, непрацюючих платіжних терміналів у магазинах або збоями в мережі.

«Для цього потрібно мати в кишені 100, 200, 300 чи 500 гривень для того, щоб зробити якусь оперативну покупку», — зазначив президент АУБ.

Чи може долар коштувати 50−60 грн

Дубас вважає, що сценарій із доларом по 50−60 гривень є малоймовірними. Базовий очікуваний коридор курсу до кінця року експерт озвучив в межах 45−45,7 грн за долар.

Президент АУБ виділив основні гарантії стійкості валюти:

Україна має чітко підтверджені зобов’язання від Європейської комісії щодо виділення 90 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2026−2027 роки, а також законтрактовані пакети підтримки від МВФ та інших міжнародних партнерів;

наразі золотовалютні резерви НБУ становлять близько 47 мільярдів доларів США, що є високим показником для підтримання курсової стабільності та керованості інфляційних процесів;

відновлення та ритмічність надходження допомоги підкріплюються просуванням реформ.

Чому офіційна інфляція відрізняється від подорожчання продуктів

Офіційний прогноз середньої інфляції в бюджеті на рівні 8,6% часто викликає сумніви у громадян, які помічають подорожчання окремих продуктів харчування на 20% і більше.

Різниця між особистим відчуттям інфляції та офіційними даними Держстату пояснюється методологією розрахунку.

Так, індекс споживчих цін розраховується на основі споживчого кошика з 315 позицій, куди входять не лише продукти харчування, а й комунальні послуги, транспорт, медикаменти, побутова техніка та сервісні послуги. Стрімке подорожчання окремих категорій товарів згладжується стабільністю або меншим зростанням цін на інші товари та послуги зі списку.

Відмітимо, що 5 листопада Національний банк повідомив , що міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року за попередніми даними становили $49,08 млрд.