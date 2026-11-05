Міжнародні резерви України перевищили $49 млрд

Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року за попередніми даними становили $49,08 млрд. У жовтні вони збільшилися на 4,2% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Динаміку міжнародних резервів визначали кілька чинників

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку в жовтні надійшло $3 690,5 млн, з них:

$3 285,9 млн від ЄС;

$404,6 млн через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $4,6 млрд від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

У жовтні уряд конвертував у гривню $4,6 млрд таких коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.

Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку. З огляду на це операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $242,3 млн, у тому числі:

$197,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,2 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$37,2 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252,8 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку

Відповідно до балансових даних НБУ у жовтні продав на валютному ринку $6 051,2 млн і купив $0,4 млн. Чистий продаж валюти становив $6 050,8 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників

У жовтні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на $204,4 млн.