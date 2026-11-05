0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міжнародні резерви України перевищили $49 млрд

Казна та Політика
49
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року за попередніми даними становили $49,08 млрд. У жовтні вони збільшилися на 4,2% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Динаміку міжнародних резервів визначали кілька чинників

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку в жовтні надійшло $3 690,5 млн, з них:
  • $3 285,9 млн від ЄС;
  • $404,6 млн через рахунки Світового банку.
Крім того, Україна отримала $4,6 млрд від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.
Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.
У жовтні уряд конвертував у гривню $4,6 млрд таких коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.
Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку. З огляду на це операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $242,3 млн, у тому числі:
  • $197,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,2 млн — обслуговування валютних ОВДП;
  • $37,2 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252,8 млн.
2. Операції Національного банку на валютному ринку
Відповідно до балансових даних НБУ у жовтні продав на валютному ринку $6 051,2 млн і купив $0,4 млн. Чистий продаж валюти становив $6 050,8 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників
У жовтні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на $204,4 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетНБУВалютний ринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems