Рада підготувала нові правила адміністрування ПДВ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 16037-д, який передбачає зміни до Податкового кодексу України для спрощення адміністрування податку на додану вартість.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Що передбачає законопроєкт

Документ містить низку змін до податкового законодавства. Зокрема, пропонується:

1. Збільшити поріг для проведення позапланових документальних перевірок. Суму, яка є підставою для перевірки щодо декларування бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення ПДВ, планують підвищити зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

2. Дозволити ФОПам самостійно обирати звітний період із ПДВ. Підприємці-платники ПДВ зможуть подавати звітність щомісяця або щокварталу.

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3. Розширити можливості електронного кабінету платника податків. Передбачено автоматичне попереднє заповнення податкової звітності та податкових накладних.

4. Запровадити нові правила складання зведених податкових накладних. Платники ПДВ зможуть складати одну зведену накладну не пізніше останнього дня місяця, якщо постачають товари або послуги особам, які не є платниками ПДВ.

5. Удосконалити механізм стимулювання добровільної сплати платниками податків податкових зобов’язань, нарахованих за результатами документальних перевірок у період дії воєнного стану.

6. Спростити перенесення від’ємного значення ПДВ у разі перетворення юридичної особи — незастосування документальної перевірки за умови його своєчасної перереєстрації.

7. Тимчасово послабити обмеження на придбання акцизних марок. Платники акцизного податку зможуть купувати їх без урахування антифорстолінгових обмежень.

8. Узгодити податкове законодавство зі змінами у сфері іпотечних облігацій. Передбачено синхронізацію норм у зв’язку з втратою чинності Законом України «Про іпотечні облігації» після набрання чинності Законом України «Про сек’юритизацію та облігації з покриттям».

Які додаткові зміни внесли до законопроєкту