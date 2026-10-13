Уряд відмовився від підвищення ПДВ на 1% - що далі

Уряд відмовився від ідеї підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 1%. Водночас створення фонду допомоги та страхування бізнесу наразі також не планують.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, серед інших рішень, які стосуються бізнесу, — блокування відшкодування ПДВ на 18 млрд грн і перегляд правил бронювання працівників. Депутат вважає, що для підтримки підприємців необхідно передбачити фінансування в державному бюджеті та скоротити непотрібні видатки замість підвищення податків.

Що ще відомо

За словами депутата, відмова від підвищення ПДВ означає, що уряд не створюватиме й фонд допомоги постраждалому бізнесу, який раніше обговорювали.

Водночас Железняк звернув увагу на інші рішення, що впливають на підприємців:

Відшкодування ПДВ. За його словами, заблоковано повернення бізнесу 18 млрд грн податку, що обмежує доступ компаній до обігових коштів.

За його словами, заблоковано повернення бізнесу 18 млрд грн податку, що обмежує доступ компаній до обігових коштів. Правила бронювання. Планують переглянути критерії критичності підприємств і норми бронювання. До відповідного координаційного центру, як зазначає депутат, залучені СБУ, ГУР і СЗР.

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Железняк зазначає, що бізнесу потрібна системна підтримка, зокрема фонд допомоги та страхування. На його думку, без таких заходів бюджетні втрати від недоотриманих податків можуть зрости.

Депутат вважає, що допомагати підприємцям потрібно не через підвищення податків, а завдяки скороченню непотрібних державних видатків.

За його словами, у бюджетних правках, окрім збільшення на 20% зарплат військових, передбачено виділення 50 млрд грн на підтримку бізнесу. Железняк заявив, що наполягатиме на цих пропозиціях під час робочих груп із розгляду державного бюджету, які мають розпочатися в четвер. Також, за словами депутата, його команда готує законопроєкти з додатковими заходами підтримки підприємців.

Раніше ми повідомляли , що уряд пропонує підвищити ПДВ на 1% у 2027 році. Додаткові кошти хочуть спрямувати на створення фонду, який страхуватиме український бізнес від воєнних ризиків. Механізм мав допомогти оперативно компенсувати бізнесу збитки від ракетних і дронових атак.