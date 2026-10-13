Рада підтримала спрощення адміністрування ПДВ

13 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування податку на додану вартість (законопрєкт № 16037-д).

Документ передбачає автоматичне заповнення податкової звітності, нові правила складання податкових накладних і підвищення порогу для проведення окремих позапланових перевірок.

Що зміниться

Законопроєкт № 16037-д передбачає кілька змін до Податкового кодексу України.

1. Автоматичне заповнення звітності

Електронний кабінет платника податків планують доповнити функцією попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та накладних на основі даних, які вже є в інформаційних системах податкових органів.

2. Зведені податкові накладні

Платникам ПДВ хочуть дозволити складати такі накладні до останнього дня місяця, якщо вони постачають товари чи послуги покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ, або отримують від них передоплату.

3. Вищий поріг для позапланових перевірок

Суму, яка є підставою для документальної позапланової перевірки щодо бюджетного відшкодування або від’ємного значення ПДВ, пропонують збільшити зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

4. Вибір звітного періоду для ФОПів

Фізичні особи — підприємці, зареєстровані платниками ПДВ, зможуть самостійно обирати між місячним і квартальним звітними періодами.

5. Добровільна сплата податкових зобов’язань

Законопроєкт передбачає вдосконалення тимчасового механізму, який заохочує платників добровільно сплачувати податкові зобов’язання, нараховані за результатами документальних перевірок під час воєнного стану.

6. Зміни щодо облігацій