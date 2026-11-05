Витік даних: на якому місці Україна

У третьому кварталі 2026 року в усьому світі скомпрометували 121,8 млн облікових записів. Це на 13,2% більше, ніж у попередньому кварталі.

Водночас Україна піднялася з 47-го на шосте місце у світовому рейтингу країн за кількістю витоків.

Про це йдеться в дослідженні Surfshark, про яке пише TechRadar.

За три місяці в Україні скомпрометували 2,6 млн облікових записів. Така динаміка відповідає загальній тенденції зростання кіберзагроз у країні. Згідно зі звітом Microsoft Digital Defense Report 2026, у першій половині року Україна посіла перше місце в Європі та третє у світі за кількістю кібератак.

Також українська команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA з січня до вересня опрацювала близько 200 інцидентів, спрямованих проти громадян. Роком раніше їх було 80. Значна частина атак була пов’язана з фішингом для викрадення облікових даних Telegram і Signal.

Лідером за кількістю витоків залишаються США — 38,1 млн скомпрометованих облікових записів, або 31% від загального показника.

До першої п’ятірки також увійшли Бразилія (7 млн), Велика Британія (5,8 млн), Індія (5,5 млн) та Австралія (3,1 млн).

Водночас Велика Британія продемонструвала найбільше зростання серед європейських країн. Кількість скомпрометованих облікових записів там збільшилася на 121,6% - до 5,8 млн. Це дозволило їй випередити Францію, де показник, навпаки, скоротився з 19,7 млн до 2,4 млн.