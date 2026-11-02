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Грошові перекази українців з-за кордону скоротилися вдвічі від початку війни

Фінтех і Картки
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Грошові перекази
Грошові перекази
У вересні 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну зменшився на 6% порівняно з аналогічним місяцем торік і становив $0,6 млрд. Від початку повномасштабної війни щомісячні надходження скоротилися вдвічі.
Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

Як змінилися грошові перекази у вересні

На початку повномасштабної війни українці отримували з-за кордону близько $1,2 млрд щомісяця. Станом на осінь 2026 року цей показник зменшився до $0,6 млрд.
Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 6,8%. Інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 2,2%.
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Загалом грошові перекази, надіслані офіційними каналами, скоротилися на 3,8%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 10,4% порівняно з вереснем минулого року.

Перекази в Україну за дев’ять місяців 2026 року

За січень-вересень 2026 року загальний обсяг грошових переказів зменшився на 7%. При цьому чиста оплата праці скоротилася на 23%, тоді як приватні трансферти зросли на 15,1%.
У 2025 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 14,7% та становили 8 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що обсяги приватних грошових переказів з-за кордону в Україну та витрати українців в інших країнах продовжують зменшуватися. У 2025 році громадяни отримали з-за кордону $7,824 млрд, на 16,9% менше, ніж роком раніше. Найбільше коштів надійшло з Польщі, США, Великої Британії та Німеччини. Водночас витрати українців за кордоном за рік скоротилися на 10,5%.
Також ми писали, що перекази між картками фізичних осіб можуть стати підставою для додаткової перевірки з боку банку. Навіть звичайне повернення боргу чи оплата за продані вживані речі іноді призводять до блокування картки.
За матеріалами:
Finance.ua
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