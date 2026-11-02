Грошові перекази українців з-за кордону скоротилися вдвічі від початку війни

У вересні 2026 року обсяг приватних грошових переказів в Україну зменшився на 6% порівняно з аналогічним місяцем торік і становив $0,6 млрд. Від початку повномасштабної війни щомісячні надходження скоротилися вдвічі.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

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Як змінилися грошові перекази у вересні

На початку повномасштабної війни українці отримували з-за кордону близько $1,2 млрд щомісяця. Станом на осінь 2026 року цей показник зменшився до $0,6 млрд.

Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 6,8%. Інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 2,2%.

Загалом грошові перекази, надіслані офіційними каналами, скоротилися на 3,8%, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 10,4% порівняно з вереснем минулого року.

Перекази в Україну за дев’ять місяців 2026 року

За січень-вересень 2026 року загальний обсяг грошових переказів зменшився на 7%. При цьому чиста оплата праці скоротилася на 23%, тоді як приватні трансферти зросли на 15,1%.

У 2025 році обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 14,7% та становили 8 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що обсяги приватних грошових переказів з-за кордону в Україну та витрати українців в інших країнах продовжують зменшуватися. У 2025 році громадяни отримали з-за кордону $7,824 млрд, на 16,9% менше, ніж роком раніше. Найбільше коштів надійшло з Польщі, США, Великої Британії та Німеччини. Водночас витрати українців за кордоном за рік скоротилися на 10,5%.