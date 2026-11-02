У смартфонах на Android виявили критичну вразливість під назвою SMS of Death, яка дозволяє дистанційно порушити роботу пристрою за допомогою спеціально сформованого текстового повідомлення.

Воно може призвести до аварійного завершення роботи телефонної служби та обриву навіть екстрених викликів.

Про це повідомляє Android Authority.

Проблему виявив дослідник безпеки Марк Блащищик. На відміну від звичайного SMS, шкідливе повідомлення не з’являється у вхідних, тому користувач не отримує жодного очевидного попередження. Натомість воно спричиняє збій системи, яка відповідає за телефонні дзвінки.

Якщо повідомлення надходить повторно, проблема може виникати знову. За словами дослідника, приблизно 20 таких SMS здатні зробити смартфон практично непридатним до використання та навіть спричинити циклічне перезавантаження.

Скидання до заводських налаштувань не завжди допоможе, якщо мобільний оператор повторно надсилатиме проблемні повідомлення. Для відновлення роботи без повного очищення пристрою може знадобитися підключення до комп’ютера та ручне видалення SMS. Дослідник відтворив атаку на смартфонах Google Pixel і Samsung Galaxy. Вразливий код існує ще з Android 12, однак реальний ризик залежить від того, чи отримав конкретний пристрій виправлення безпеки.

Блащищик повідомив, що вперше звернувся до Google із цією проблемою 5 травня, але компанія нібито неодноразово не визнавала її загрозою безпеці. Водночас записи в коді Android свідчать, що виправлення розробили ще 15 червня. Оновлений код має запобігати повторним збоям і видаляти проблемне повідомлення до того, як воно спричинить нові проблеми. GrapheneOS також повідомила, що виправлення поширювали через попередні версії системи безпеки Google ще в липні.