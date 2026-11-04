Unex Bank запровадив автоматичне підключення до сервісу Mastercard Click to Pay для всіх своїх карток Mastercard, забезпечуючи користувачам зручні та безпечні онлайн-оплати. Відтепер клієнтам Unex Bank не потрібно окремо реєструвати свої картки у сервісі: оплата з Click to Pay одразу доступна як для вже активних, так і для нових карток банку — на платформах торгових партнерів, які підтримують сервіс, достатньо вказати номер мобільного телефону та/або електронну адресу.

Click to Pay — це глобальне рішення для онлайн-оплат, що дозволяє користувачам зручно здійснювати покупки карткою без необхідності вручну вводити карткові дані — номер картки, термін її дії та CVC-код — і забезпечує простий і зручний процес розрахунку. В основі рішення лежить технологія токенізації Mastercard, що замінює платіжні реквізити картки унікальним цифровим токеном, допомагаючи захистити карткові дані під час онлайн-оплат.

«Безпека, зручність і швидкість — ключові напрямки, за якими рухаються прогресивні платіжні послуги та Unex Bank. Ми завжди просувались в бік нових технологій, запроваджували ноу-хау після перевірки та адаптації, й продовжимо імплементувати найкращі рішення задля зручності клієнтів. Цифровізація платежів, міжнародні перекази нового покоління, застосування штучного інтелекту в розвитку безготівкових технологій — це все лишатиметься в фарватері розвитку найближчим часом», — зазначила Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank.

Click to Pay працює на різних пристроях і в різних браузерах та доступний у дедалі більшій кількості торгових партнерів. Додатковий рівень захисту забезпечує сервіс Mastercard Payment Passkey, що поєднує біометричну автентифікацію, що використовується на пристрої, — наприклад, за відбитком пальця або розпізнаванням обличчя — з технологією токенізації для безпечного підтвердження транзакцій. Payment Passkey усуває необхідність використовувати паролі чи одноразові коди, що робить процес оплати швидшим і безпечнішим. При цьому конфіденційні платіжні дані не передаються третім сторонам, і навіть у разі перехоплення інформації зловмисники не можуть нею скористатися.

Мережа Click to Pay продовжує розширюватися у світі. В Україні рішення вже доступне на gerc.ua, komunalka.ua, portmone.com.ua, easypay.ua та в інших торгових партнерів, які підтримують Click to Pay.

Про Unex Bank

Unex Bank — сучасний європейський банк, що працює в Україні з 1993 року. З 2021 року розвивається як фінтех із банківською ліцензією. Належить громадянам Чехії Томашу Фіалі, який володіє 75,01% акцій, та Івану Світеку, який володіє 24,99% акцій.

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