Україна отримала черговий транш від ЄС

Європейський Союз перерахував Україні черговий транш фінансової допомоги обсягом 4,36 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan. Із цієї суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро передбачено на оборонні потреби.

Про це повідомив прем’єр-міністра Сергій Корецький.

«В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави. Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони», — повідомив Корецький.

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У Міністерстві фінансів уточнили , що загальний обсяг програми становить 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

«В умовах повномасштабної війни своєчасне надходження міжнародного фінансування є критично важливим для стабільності державних фінансів. Отримані 3,7 млрд євро дозволяють забезпечувати виконання бюджетних зобов’язань і зберігати внутрішні ресурси для фінансування сектору безпеки і оборони», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Скільки коштів Україна отримала за програмою Ukraine Support Loan

З урахуванням нового траншу загальний обсяг фінансової підтримки, отриманої Україною за бюджетним компонентом USL, становить 7,7 млрд євро, з яких 6,9 млрд євро в межах макрофінансової допомоги.

Перший транш макрофінансової допомоги обсягом 3,2 млрд євро Україна отримала у червні 2026 року.

Яку допомогу Україна отримає у 2026 році

У 2026 році в межах Ukraine Support Loan передбачено до 45 млрд євро підтримки України, з яких 16,7 млрд євро — на забезпечення бюджетних потреб, а 28,3 млрд євро (вже залучено 15,8 млрд євро) — на підтримку обороноздатності, зокрема розвиток оборонно-промислового потенціалу.

Бюджетне фінансування надається через два механізми: макрофінансову допомогу ЄС та Ukraine Facility. Кожен із них передбачає до 8,35 млрд євро у 2026 році.