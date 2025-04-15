Гривня залишається міцнішою, ніж на початку року — ICU — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гривня залишається міцнішою, ніж на початку року — ICU

Валюта
25
Гривня залишається міцнішою, ніж на початку року — ICU
Гривня залишається міцнішою, ніж на початку року — ICU
Попри ослаблення долара США відносно євро, гривня зберігає приріст у 1,5% з початку року.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Минулого тижня курс долара щодо євро знизився до майже 1,14, що вплинуло і на український валютний ринок. Національний банк України послабив гривню як до долара США, так і до євро, розширивши спред між цими валютами.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку знизився на 12%, тоді як купівля скоротилася лише на 1% (без врахування торгів у п’ятницю). У результаті чиста купівля валюти зросла на 63% і сягнула $275 млн. У роздрібному сегменті чиста купівля навпаки впала — на 36%, до $80 млн. Таким чином, загальний дефіцит валюти на ринку зріс на 21% — до $356 млн.
На цьому фоні НБУ активізував свої інтервенції, збільшивши їх обсяг на 37% — до $536 млн, особливо наприкінці тижня.
Офіційний курс гривні до долара знизився на 0,5% — до 41,39 грн/$. Через зміцнення євро на світових ринках, гривня втратила 3% щодо євро — до рекордних 46,92 грн/євро.
Графік: ICU
Графік: ICU
ICU пояснює зниження обсягів продажу валюти небажанням експортерів виходити на ринок через підвищену турбулентність на світових фінансових ринках. Наразі ослаблення гривні до долара виглядає помірним і є радше поверненням до звичних рівнів після зміцнення на початку квітня.
Читайте також
Водночас, НБУ змушений реагувати на глобальні валютні тенденції, що й пояснює ослаблення гривні до євро. Проте загалом українська валюта залишається міцнішою, ніж на початку року.

Облігації

Ціни українських єврооблігацій знизилися до рівнів, нижчих за ті, що були перед виборами у США минулого року. Минулого тижня їх середня вартість впала на 5%, а облігації серії В з погашенням у 2035−2036 роках втратили до 7%.
Ціни ВВП-варантів знизилися на 7% — до 62 центів за долар умовного номіналу. Індекс облігацій країн, що розвиваються, також знизився — на 2,9%.
Читайте також
Невизначеність у переговорах щодо припинення вогню, відсутність прогресу на дипломатичному фронті, а також зростаючі геополітичні ризики штовхають інвесторів до більш стабільних активів, змушуючи їх позбуватися боргових паперів країн із підвищеним ризиком.
Графік: ICU
Графік: ICU
Крім того, власники ВВП-варантів залишаються стурбованими відсутністю фіналізованої пропозиції щодо реструктуризації, попри наближення дедлайнів. росія, зі свого боку, навмисно затягує переговори і не демонструє готовності до деескалації. За оцінками ICU, ситуацію може змінити лише реальна загроза нових санкцій з боку США.
multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems