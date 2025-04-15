Гривня залишається міцнішою, ніж на початку року — ICU Сьогодні 13:02 — Валюта

Гривня залишається міцнішою, ніж на початку року — ICU

Попри ослаблення долара США відносно євро, гривня зберігає приріст у 1,5% з початку року.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Минулого тижня курс долара щодо євро знизився до майже 1,14, що вплинуло і на український валютний ринок. Національний банк України послабив гривню як до долара США, так і до євро, розширивши спред між цими валютами.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку знизився на 12%, тоді як купівля скоротилася лише на 1% (без врахування торгів у п’ятницю). У результаті чиста купівля валюти зросла на 63% і сягнула $275 млн. У роздрібному сегменті чиста купівля навпаки впала — на 36%, до $80 млн. Таким чином, загальний дефіцит валюти на ринку зріс на 21% — до $356 млн.

На цьому фоні НБУ активізував свої інтервенції, збільшивши їх обсяг на 37% — до $536 млн, особливо наприкінці тижня.

до 41,39 грн/$. Через зміцнення євро на світових ринках, гривня втратила 3% щодо євро — до рекордних 46,92 грн/євро. Офіційний курс гривні до долара знизився на 0,5% —Через зміцнення євро на світових ринках, гривня втратила 3% щодо євро — до рекордних

Графік: ICU

ICU пояснює зниження обсягів продажу валюти небажанням експортерів виходити на ринок через підвищену турбулентність на світових фінансових ринках. Наразі ослаблення гривні до долара виглядає помірним і є радше поверненням до звичних рівнів після зміцнення на початку квітня.

Читайте також Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Водночас, НБУ змушений реагувати на глобальні валютні тенденції, що й пояснює ослаблення гривні до євро. Проте загалом українська валюта залишається міцнішою, ніж на початку року.

Облігації

Ціни українських єврооблігацій знизилися до рівнів, нижчих за ті, що були перед виборами у США минулого року. Минулого тижня їх середня вартість впала на 5%, а облігації серії В з погашенням у 2035−2036 роках втратили до 7%.

Ціни ВВП-варантів знизилися на 7% — до 62 центів за долар умовного номіналу. Індекс облігацій країн, що розвиваються, також знизився — на 2,9%.

Читайте також Гривня зміцнилася на 1,4% проти долара у першому кварталі

Невизначеність у переговорах щодо припинення вогню, відсутність прогресу на дипломатичному фронті, а також зростаючі геополітичні ризики штовхають інвесторів до більш стабільних активів, змушуючи їх позбуватися боргових паперів країн із підвищеним ризиком.

Графік: ICU

Крім того, власники ВВП-варантів залишаються стурбованими відсутністю фіналізованої пропозиції щодо реструктуризації, попри наближення дедлайнів. росія, зі свого боку, навмисно затягує переговори і не демонструє готовності до деескалації. За оцінками ICU, ситуацію може змінити лише реальна загроза нових санкцій з боку США.

multi — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація: від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну. Завантажити можна за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.