В Україні нелегальних обмінників більше, ніж офіційних — Гетманцев

Від початку року валютні обмінники сплатили 710 млн грн авансових внесків з податку на прибуток. Це на 186,9 млн грн та 494,2 млн грн більше порівняно з 2024 та 2023 роками відповідно. При цьому кількість нелегальних пунктів обміну валют все ще значно перевищує легальний сектор.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, детінізація обмінних операцій призвела:

додатково бюджет отримав 415,2 млн грн у першому півріччі 2025 року податку на прибуток за рахунок авансових внесків (проти 275,4 млн грн у 2024 році та 237,4 млн грн у 2023-му);

дохід у платників зріс на 36% за два роки;

кількість збиткових суб’єктів господарювання скоротилась на 3 платника.

Результати боротьби з нелегальним ринком

Загалом станом на 01.08.2025 в Україні офіційно зареєстровано:

3 700 пунктів обміну (+38 від початку року),

59 юридичних осіб (+2 нових учасники).

«Запровадження авансових внесків стало нестандартним, але ефективним рішенням. Результат очевидний — платники, які роками уникали сплати, сьогодні забезпечують сотні мільйонів гривень стабільних надходжень», — написав Гетманцев.

Разом з цим, за його словами, запровадивши справедливу систему оподаткування прибутку легальних обмінних пунктів, держава не забезпечила рівність в оподаткуванні. І кількість нелегальних обмінників значно перевищує легальний сектор.

«Тому невідкладним завданням правоохоронних органів є припинення діяльності нелегальних обмінних пунктів і створення передумов існування білого ринку валютно-обмінних операцій», — заявив нардеп.

