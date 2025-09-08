0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні нелегальних обмінників більше, ніж офіційних — Гетманцев

Валюта
60
В Україні нелегальних обмінників більше, ніж офіційних — Гетманцев
В Україні нелегальних обмінників більше, ніж офіційних — Гетманцев
Від початку року валютні обмінники сплатили 710 млн грн авансових внесків з податку на прибуток. Це на 186,9 млн грн та 494,2 млн грн більше порівняно з 2024 та 2023 роками відповідно. При цьому кількість нелегальних пунктів обміну валют все ще значно перевищує легальний сектор.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, детінізація обмінних операцій призвела:
  • додатково бюджет отримав 415,2 млн грн у першому півріччі 2025 року податку на прибуток за рахунок авансових внесків (проти 275,4 млн грн у 2024 році та 237,4 млн грн у 2023-му);
  • дохід у платників зріс на 36% за два роки;
  • кількість збиткових суб’єктів господарювання скоротилась на 3 платника.
В Україні нелегальних обмінників більше, ніж офіційних — Гетманцев

Результати боротьби з нелегальним ринком

Загалом станом на 01.08.2025 в Україні офіційно зареєстровано:
  • 3 700 пунктів обміну (+38 від початку року),
  • 59 юридичних осіб (+2 нових учасники).
«Запровадження авансових внесків стало нестандартним, але ефективним рішенням. Результат очевидний — платники, які роками уникали сплати, сьогодні забезпечують сотні мільйонів гривень стабільних надходжень», — написав Гетманцев.
Читайте також
Разом з цим, за його словами, запровадивши справедливу систему оподаткування прибутку легальних обмінних пунктів, держава не забезпечила рівність в оподаткуванні. І кількість нелегальних обмінників значно перевищує легальний сектор.
«Тому невідкладним завданням правоохоронних органів є припинення діяльності нелегальних обмінних пунктів і створення передумов існування білого ринку валютно-обмінних операцій», — заявив нардеп.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems