У Києві досі працює велика кількість обмінників без ліцензії — Гетманцев Сьогодні 17:21 — Валюта

У Києві досі працює велика кількість обмінників без ліцензії — Гетманцев

У першому кварталі 2025 року обмінні пункти задекларували 240,7 млн грн авансових внесків із податку на прибуток. Це на 26,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (190,6 млн грн).

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За січень-травень 2025 року платники податків перерахували до бюджету 429,5 млн грн авансових внесків. Це на 102,1 млн грн більше, ніж торік за той самий період. З цієї суми 73,2 млн грн надійшли саме від юридичних осіб, які мають обмінні пункти.

Станом на 1 червня в Реєстрі обмінників 3 701 пункт. Вони належать 57 компаніям.

Водночас, як зазначає Гетманцев, в обігу залишається велика кількість нелегальних обмінників. Через них і далі можна «анонімно і без податків» обмінювати гроші або переказувати кошти.

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«В якості експерименту попросив помічників перевірити пункти на вулиці Саксаганського в Києві. Серед двох десятків дуже помітних обмінників з рекламними вивісками лише кілька офіційні. Правоохоронці активно їх не помічають. Цікаво, до якого моменту? Поки це не почне впливати на гривню і платіжний баланс, чи довше?», — прокоментував нардеп.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Україні працювало 3735 офіційних пунктів обміну валют, з яких 618 належали банкам, а решта 3117 — фінансовим компаніям, що не є банками. Минулого року обмінники сплатили до бюджету 788 мільйонів гривень авансового внеску з податку на прибуток. За даними ДПС, порівняно з 2023 роком, коли надходження становили 382,5 мільйона гривень, сума зросла більш ніж удвічі.

Які податки сплачують обмінники

У 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, яким ввела обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну валют. Зміни набули чинності 1 січня 2023 року.

Розмір щомісячного авансового внеску залежить від розташування обмінного пункту.

У Києві власники сплачують 700 євро за кожен пункт обміну. У населених пунктах із населенням понад 50 тисяч осіб ставка становить 600 євро. Для обмінників у менших населених пунктах та за межами населених пунктів встановлено внесок у розмірі 200 євро.

Національний банк України веде спеціальний Реєстр пунктів обміну іноземної валюти. Без внесення до цього реєстру діяльність обмінників заборонена. НБУ щомісяця оновлює реєстр та передає актуальні дані до податкової служби.

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