Китайський юань дедалі активніше використовують у міжнародних платежах

Країни з ринками, що розвиваються (Emerging Markets, EM) дедалі активніше використовують національні валюти у міжнародних розрахунках, зокрема, частка китайського юаня в глобальних платежах зросла до 3,6% у першому півріччі 2025 року.

Про це розповіли головний економіст відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Діана Баліоз та начальник відділу Інна Співак.

Зазначається, що чотири роки тому частка юаня в міжнародних платежах становила лише 2,2%, а показники цього року свідчать про сталу тенденцію до зростання.

Водночас, попри поступове зміцнення позицій, частки юаня та інших валют країн з ринками, що розвиваються, поки що залишаються незначними порівняно з доларом США та євро.

За даними НБУ, у першому півріччі 2025 року на долар припадало близько 50% усіх міжнародних платежів, на євро — 22,6%.

Де юань демонструє найбільше зростання

Найпомітніше зростання частки юаня зафіксоване у сфері торговельного фінансування. Тут китайська валюта посіла друге місце, піднявшись до 6,3% - проти 2% чотири роки тому. Так, юань обійшов навіть євро, частка якого в цьому сегменті становила 5,9%.

Деякі валюти країн EM, зокрема індійська рупія та саудівський ріал, також демонструють поступове зростання присутності у міжнародних розрахунках, хоча їхні частки поки не перевищують 1%.

Проте беззаперечним лідером у сфері торговельного фінансування залишається долар США — із часткою 82,3%.

Які фактори сприяють активізації використання юаня

Серед основних причин активізації використання національних валют експерти НБУ називають спроби Китаю зменшити залежність від долара на тлі торговельного протистояння з США, яке загострилося після 2016 року.

У травні цього року Народний банк Китаю закликав великі банки збільшити частку юаня в міжнародних торговельних транзакціях до 40% із нинішніх 25%.

Також зростанню сприяло активне використання юаня підсанкційними країнами, зокрема росією, для обходу санкцій після 2022 року. Частка юаня в китайських розрахунках за імпорт російських товарів зросла до 23% у 2022 році з попередніх 4%.

Крім того, з 2022 року Китай активно нарощує міжнародне кредитування в юанях. На початку 2024 року 32% транскордонних кредитів були деноміновані саме в цій валюті, тоді як у 2021 році — лише 17%. Розширюється і мережа клірингових банків, зокрема в Лаосі, Казахстані, Пакистані та Бразилії.

Утім, як зауважують експертки, хоча національні валюти країн EM і демонструють зростання, процес витіснення долара буде тривалим.

Частки долара та євро в міжнародних розрахунках залишаються значно вищими, а глобальна інфраструктура підтримки долара на порядок ширша.

«Створення і розвиток цифрових валют потенційно може посприяти поширенню національних валют у транскордонних платежах країн EM. Проте цей процес досить складний та потребує багато часу», — підсумовують у НБУ.

