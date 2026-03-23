Нацбанк минулого тижня продав рекордний обсяг валюти з початку року

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 березня на 30% порівняно з попереднім тижнем до рекордних у поточному році 1344,35 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
За звітний тиждень Нацбанк не купував доларів, тоді як продав 1344,35 млн доларів.
З початку року НБУ не купував долари, тоді як продав 9680,18 доларів.
За 2025 рік Нацбанк купив 42,15 млн доларів, тоді як продав 36 103,47 млн доларів.
За 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.
За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав у 2023 році.
У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.
Нагадаємо, готівковий курс гривні в Україні демонструє ознаки зміцнення. Після кількох тижнів послаблення національна валюта почала відновлювати позиції, реагуючи як на реальні фінансові надходження, так і на очікування ринку. Про те, що стоїть за новою тенденцією та чи надовго, розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
До речі, у цьому відео експерт Олексій Козирев дає детальний прогноз курсу валют та цін на золото.
Finance.ua
