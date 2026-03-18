Курс долара в банках і обмінниках: чого чекати цього тижня

В українських банках найближчими днями очікують помітні зміни курсу готівкового долара. До кінця тижня (до 22 березня) він може коливатися в межах 43,5−44,5 грн.
Такий прогноз дає банкір Тарас Лєсовой, пише Oboz.ua.
Аналогічний коридор прогнозують і для обмінників.

Спреди та різниця курсів залишаться стабільними

Різниця між курсами купівлі та продажу, за оцінками банкірів, істотно не зміниться:
  • у банках — до 0,5−0,6 грн;
  • в обмінниках — до 0,6−1 грн.
Водночас розрив між курсами купівлі в різних установах становитиме 0,2−0,3 грн у банках і 0,3−0,5 грн в обмінниках, а продажу — 0,1−0,2 грн і 0,3−0,5 грн відповідно.
Що впливатиме на валютний ринок

За словами Лєсового, ситуацію на ринку найближчими днями визначатиме баланс двох факторів:
  • сезонне збільшення пропозиції валюти;
  • попит, який формується під впливом енергетичних чинників.
Водночас різких змін у монетарній політиці не очікується, адже стабільність гривні «залишається ключовим елементом передбачуваності валютного ринку».

Чому гривня залишається стабільною

Одним із головних факторів стабільності залишаються значні міжнародні резерви НБУ — близько 55 млрд доларів. Це створює запас міцності для валютного ринку.
Крім того, ринок уже адаптувався до нових курсових рівнів. Діапазон 43−44 грн за долар більше не викликає різкої реакції, що сприяє поступовій стабілізації готівкового сегмента.
«Нові курсові межі вже не провокують надмірну реакцію. Завдяки цьому поступово стабілізується і готівковий сегмент», — резюмував Лісовий.
Раніше ми повідомляли, що минулого тижня гривня помітно ослабла — курс долара перевищив позначку 44 грн. Наприкінці тижня Нацбанк спробував стримати падіння.
Також ми писали, що за прогнозом експерта Олексія Козирева, найбільші коливання пари євро-долар очікуються 18 і 19 березня. У ці дні курс може змінюватися в межах 1−1,5 цента за євро.
За матеріалами:
Finance.ua
Курс валютКурс долараДоларГривня
