Який курс долара очікувати в 2026 році (думка експерта) Сьогодні 11:03 — Валюта

Який курс долара очікувати в 2026 році (думка експерта)

Останніми днями в українських банках спостерігається помітне зростання курсів долара та євро.

У банках курс продажу долара сьогодні сягнув 45 грн, а різниця між офіційним курсом НБУ та котируваннями в банках (наприклад, по євро) становить близько однієї гривні.

Чого очікувати від валютного ринку найближчим часом та чому короткострокові прогнози зараз втратили сенс, у коментарі РБК-Україна пояснив засновник та президент інвестиційної групи «УНІВЕР» Тарас Козак.

За словами експерта, Нацбанк вже протягом трьох років дотримується політики ''керованої гнучкості'' та ''конструктивної невизначеності''. Мета такої стратегії — не дати ринку можливості прогнозувати курс. Це робиться для того, щоб спекуляції валютою стали небезпечними як для банків, так і для громадян.

Часто трапляються ситуації, коли попит на міжбанку падає, а курс долара зростає, або навпаки. Це маніпуляція НБУ, спрямована на те, щоб заплутати учасників ринку і не дозволити їм заробляти на стабільному зростанні валюти.

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Нацбанк у своїх комунікаціях наголошує, що дохідність гривневих інструментів (депозитів або ОВДП) має бути вищою за темпи девальвації долара. Якщо інвестувати в ОВДП, то, згідно з розрахунками, кількість валюти, яку можна придбати після закінчення терміну інвестиції, зрештою буде більшою, ніж якби кошти просто зберігалися у доларах.

Прогноз на 2026 рік

На думку експерта, зростання курсу долара до гривні на кінець 2026 року навряд чи перевищить 10% (оптимістичніший прогноз — 7−8%). Якщо на початку року курс був на рівні 42 грн, то до кінця року він, ймовірно, залишатиметься нижчим за позначку 46 грн.

Це пояснюється тим, що Нацбанк намагається підтримувати привабливість гривневих інструментів, щоб населення масово не скуповувало валюту.

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