Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:04 — Валюта

Купюри долара США

Протягом 1−5 червня офіційний курс гривні до долара США демонстрував помірну, але послідовну висхідну динаміку, що свідчить про плавне послаблення національної валюти без різких ривків чи ознак панічних коливань.

Про це йдеться у прогнозі членкині правління, директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько.

«Гривня під тиском, але без різких рухів»

Динаміка була рівномірною: щодня НБУ фіксував нове незначне підвищення офіційного курсу, а найбільший денний приріст припав на 3 червня, коли курс додав 0,0376 грн, а найстриманішою була зміна 4 червня — лише 0,0095 грн.

Курс Національного банку був таким:

1 червня — 44,2680 грн/$;

2 червня — 44,3023 грн/$;

3 червня — 44,3399 грн/$;

4 червня — 44,3494 грн/$;

5 червня — 44,3793 грн/$.

Готівковий курс та міжбанк

На готівковому ринку впродовж минулого тижня курс долара демонстрував поступове, але досить стримане зростання. На початку тижня готівкові котирування перебували в діапазоні 43,90−44,45 грн/$, однак уже у вівторок ринок змістився вгору до 43,95−44,46 грн/$, а в середу висхідна динаміка продовжилася — 43,96−44,48 грн/$. Наприкінці тижня, у четвер та п’ятницю, курс фактично закріпився поблизу нових рівнів і коливався в межах 43,99−44,54 грн/$.

Перший літній тиждень на міжбанківському валютному ринку минув у режимі відносної рівноваги: котирування стартували в понеділок біля 44,29 грн/$ і завершили день практично на тому самому рівні — 44,30 грн/$.

У вівторок ринок показав обережне підвищення: на старті торгів долар коштував 44,31 грн/$, упродовж дня котирування піднімалися до 44,37 грн/$, однак наприкінці сесії повернулися до 44,32 грн/$, що свідчило про наявність як попиту, так і зустрічної пропозиції, яка стримувала рух угору.

У середу цінові коливання залишалися вузькими — у межах 44,33−44,36 грн/$, а ринок рухався плавно, зберігаючи керований характер.

Четвер підтвердив цю тенденцію: день розпочався на рівні 44,35 грн/$, упродовж торгів курс коливався в діапазоні 44,32−44,42 грн/$, а завершився на 44,34 грн/$, тобто поблизу стартових значень.

П’ятниця, 5 червня, також не принесла суттєвих змін: торги відкрилися й закрилися на 44,36 грн/$, а денний діапазон залишався помірним — 44,33−44,39 грн/$. Загалом тиждень пройшов під знаком стабільності з легким тиском у бік подорожчання долара, але без ознак різкого розбалансування ринку чи спекулятивного перегріву.

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За підсумками першого літнього тижня обсяг чистих інтервенцій Національного банку становив $766,485 млн. Це майже на $30 млн менше, ніж тижнем раніше, коли НБУ продав на ринку $796,02 млн, і водночас майже на $32,8 млн більше, ніж у період 18−22 травня, коли показник становив $733,6 млн. Така динаміка свідчить про певне зниження потреби ринку в підтримці з боку регулятора порівняно з останнім тижнем травня, але водночас про збереження доволі відчутного попиту на валюту на початку червня.

Чого очікувати далі

Найбільш імовірний варіант курсу на поточний тиждень — продовження плавного зміщення курсу в межах вузького діапазону, зазначає банкірка.

Ключовий стримувальний фактор — поточна монетарна позиція НБУ. Облікова ставка з 1 травня 2026 року зберігається на рівні 15%, тобто регулятор не переходить до м’якої політики і зберігає відносно жорсткі умови, які підтримують привабливість гривневих інструментів і допомагають стримувати інфляційні очікування.

Другий важливий фактор — зовнішня та внутрішня валютна підтримка. Високі обсяги міжнародного фінансування й надалі підтримуватимуть резерви, тож регулятор має достатній ресурс, аби не допустити різких рухів курсу.

«У своєму квітневому прогнозі регулятор очікує зростання резервів до 65 млрд дол. США на кінець 2026 року і до 71 млрд дол. США на кінець 2028 року. Це підсилює аргумент на користь того, що різких рухів на валютному ринку найближчим часом не очікується. НБУ у травні продав на валютному ринку 3 134,9 млн дол. США, чистий продаж валюти зменшився на 12,4%, а резерви за місяць скоротилися на 5,2% до 45,7266 млрд дол. США», — зазначає Золотько.

Це означає, що ринок поступово самозбалансовується, а НБУ має інструменти, щоб згладжувати коливання. Тож на поточний тиждень курс, ймовірно, збережеться біля поточного рівня і має шанси рухатися в режимі незначної корекції.

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