Найбагатші сім’ї світу скорочують частку долара у своїх портфелях Сьогодні 19:34 — Валюта

Заощадження у доларах

Найбагатші сім’ї світу поступово зменшують частку активів у доларі США. На це впливають геополітична напруженість, зростання державних боргів та загальне переосмислення ризиків у глобальних інвестиційних портфелях.

Про це йдеться у звіті UBS, який фіксує помітну зміну у стратегіях сімейних офісів по всьому світу, пише Reuters

Найбагатші родини переглядають ставку на долар

Згідно зі звітом UBS Global Family Office Report 2026, близько двох третин опитаних сімейних офісів очікують, що довіра до долара як резервної валюти знизиться протягом року. Опитування проводили з січня до кінця березня — ще до того, як долар почав випереджати інші валюти за динамікою.

Експерти UBS зазначають, що ослаблення долара в попередній період змусило інвесторів переглянути свої портфелі. Майже половина респондентів дійшла висновку, що їхні активи надто схильні до впливу американської валюти за всіма класами активів.

Поворот від США до Азії та Європи

Сімейні офіси планують поступово скорочувати активи, номіновані в доларах, і змінювати структуру інвестицій.

Зокрема, вони розглядають:

збільшення вкладень в акції ринків, що розвиваються;

інвестиції в інфраструктурні проєкти;

скорочення частки нерухомості.

За словами представника UBS Бенджаміна Каваллі, вперше чітко фіксується інтерес до нарощування активів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та частково в Західній Європі. Це стосується переважно інвесторів за межами США, хоча певні ознаки змін помітні й серед американських сімейних офісів.

Геополітика і нові інвестиційні стратегії

Головним ризиком для інвесторів залишаються геополітичні конфлікти. Це змушує сімейні офіси не лише змінювати структуру портфелів, а й застосовувати стратегію мультишорингу, тобто розміщення інвестиційної та операційної діяльності одразу в кількох юрисдикціях.

У UBS підкреслюють, що опитали 307 клієнтів по всьому світу. Середній чистий капітал сімей, які брали участь у дослідженні, становить близько 2,7 млрд доларів.

