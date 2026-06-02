Прогноз курсу: чого чекати до 1 липня (думки експертів) Сьогодні 13:02 — Валюта

Прогноз курсу: чого чекати до 1 липня (думки експертів)

У перший місяць літа року курс долара в Україні торгуватиметься в діапазоні 44−44,5 грн, тому базовий прогноз мало чим відрізнятиметься від травневого.

За оцінкою керівниці аналітичного департаменту Центру економічних досліджень і прогнозування «Фінансовий пульс» Діляри Мустафаєвої, валютний ринок залишатиметься повністю контрольованим.

Ризики для гривні хоч і зберігаються, проте вони врівноважуються стабільною ситуацією з інфляцією та очікуваннями фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Експерт зазначає, що для підтримання рівноваги регулятору знадобиться проводити щотижневі валютні інтервенції в обсязі близько 800−900 млн доларів. Така активність НБУ є звичним робочим станом для ринку, що не дозволить ситуації перейти до хаотичних змін.

Читайте також Аналітики спрогнозували курс гривні на найближчі тижні

Мустафаєва зазначає, що наразі немає підстав очікувати критичного дисбалансу між попитом і пропозицією. За базовим сценарієм аналітиків, відхилення залишатиметься в межах прийнятних 10−15%, що дасть змогу зберегти стабільну архітектуру валютного ринку.

Загалом в експертному середовищі впевнені, що 2026 року обвалу гривні не відбудеться. Насамперед — через суттєві рекордні резерви НБУ, а також проведену Нацбанком політику «режиму керованої гнучкості».

Читайте також Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

«Курс гривні не є жорстко фіксованим… Звичайно, зовнішні ризики нікуди не зникли. Український валютний ринок і далі реагуватиме на воєнні події, стан економіки, обсяги міжнародної підтримки та цінові коливання, зокрема енергоносіїв. Але в поточних умовах підстав очікувати курсової „шокотерапії“ немає», — пояснював OBOZ.UA віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.

Раніше Finance.ua писав, що долар та євро знову дорожчають, змушуючи українців нервово перевіряти табло обмінників. Чи варто зараз терміново скуповувати іноземну валюту, чи, навпаки, ринок незабаром заспокоїться? Які фактори — від сезонних овочів до війни на Близькому Сході та відключень світла — керуватимуть нашими гаманцями цього тижня?

У цьому випуску ділимося детальним валютним прогнозом від банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового та аналізуємо свіжі світові тренди від Reuters.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.