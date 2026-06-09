Долар вже по 46 грн? Що відбувається з валютами та де краще тримати гроші? Поради банкіра Сьогодні 10:21 — Валюта

Долар вже по 46 грн? Що відбувається з валютами та де краще тримати гроші? Поради банкіра

Найближчими днями різких стрибків на валютному ринку не очікується, хоча певні ризики для гривні залишаються.

Йдеться насамперед про безпекову ситуацію, події на Близькому Сході та інфляційні процеси. Водночас Національний банк продовжує контролювати ситуацію за допомогою валютних інтервенцій.

Про це повідомив банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для YouTube-каналу Finance.ua

Головні ризики

За словами Лєсового, на валютний ринок можуть впливати нові хвилі ракетно-дронових атак та загальна безпекова ситуація в країні.

У таких умовах частина громадян традиційно починає активніше купувати валюту, намагаючись захистити свої заощадження. Особливо швидко на подібні новини реагує готівковий ринок, де курси можуть змінюватися буквально протягом дня.

Втім, експерт наголошує: якщо безготівковий сегмент залишається стабільним, короткострокові сплески попиту не формують довгострокового тренду.

Ще одним важливим чинником залишаються події на Близькому Сході. Загострення в регіоні може впливати на світові ціни на нафту та пальне, що своєю чергою позначається і на українській економіці.

Подорожчання пального здатне посилювати інфляційні очікування та створювати додатковий попит на валюту. Проте наразі ці ризики не виглядають критичними для курсової стабільності.

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Окрему увагу банкір звертає на інфляцію. За прогнозом НБУ, у 2026 році вона може становити близько 9,4%.

Це означає, що питання збереження купівельної спроможності гривні залишається актуальним. Водночас сам по собі інфляційний фактор найближчим часом не має стати причиною різких валютних коливань.

Чи варто купувати долари зараз

На думку експерта, підстав для панічної скупки валюти наразі немає.

Перший тиждень середини червня має пройти без різких змін, а коливання курсу залишатимуться помірними. Тому рішення про купівлю валюти варто ухвалювати виходячи з особистих фінансових цілей, а не під впливом емоцій або гучних заголовків.

Експерт вважає, що купівля валюти може бути частиною стратегії диверсифікації заощаджень, однак переводити всі накопичення в долари чи євро лише через погіршення новинного фону не варто.

Який курс прогнозують банкіри

За прогнозом Лєсового, на початку червня долар на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 44,2−44,7 грн, а євро — 51−52,5 грн.

На готівковому ринку долар може торгуватися в діапазоні 44,1−44,6 грн, тоді як курс євро також очікується в межах 51−52,5 грн.

Щоденні коливання залишатимуться незначними. На міжбанку курс може змінюватися на 5−15 копійок, у банках — на 10−20 копійок, а в обмінниках іноді до 30 копійок.

Про те, чи будуть вигідними гривневі депозити та ОВДП, а також більш детальний прогноз щодо курсу долара та євро дивіться у відео за посиланням:

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