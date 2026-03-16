Чи буде долар по 45: економіст назвав причину падіння гривні Сьогодні 21:01 — Валюта

Економіст запевняє, що події на Близькому Сході поки не мають значного впливу на валюту в Україні

Падіння курсу гривні не пов’язане з війною на Близькому Сході. Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак, передає «Громадське радіо».

За його словами, Національний банк має достатньо інструментів, щоб стримувати різкі коливання на валютному ринку. Зокрема, йдеться про значний обсяг міжнародних резервів.

Економіст зазначив, що зараз золотовалютні резерви України становлять близько 57 млрд доларів, що є рекордним показником.

«Національний банк України існує як інституція для того, щоб гасити надмірні валютні коливання. Для цього НБУ має всі можливості, маючи рекордні золотовалютні резерви», — заявив Новак.

Він також припустив, що частина коливань на валютному ринку може бути пов’язана зі спекулятивними настроями, які посилюються на тлі міжнародних подій.

Чи може долар зрости до 45 грн

Новак визнав, що долар у світі справді зміцнюється. У періоди криз або воєн інвестори часто переводять частину капіталу в долари або американські цінні папери.

Втім, на його думку, події на Близькому Сході не є ключовим фактором для українського валютного ринку, адже для валютного балансу країни суттєвих змін не відбулося.

Економіст також застеріг, що ослаблення гривні може призвести до зростання цін на імпортні товари, що насамперед відчують споживачі.

Водночас він зазначив, що поки складно прогнозувати, чи досягне курс долара 45 грн, як це передбачено у державному бюджеті на 2026 рік. У попередні роки фактичний курс часто залишався нижчим за закладений у бюджеті показник.

Раніше ми повідомляли, що березень традиційно вважається періодом зміцнення гривні. Однак у 2026 році ситуація на валютному ринку поки що розвивається за іншим сценарієм — долар продовжує дорожчати. То чи сягне долар 50 грн? Ось що каже банкір.

