Гривня просіла до 44: чому росте курс долара і що далі

За тиждень долар укріпився
За тиждень долар укріпився
Минулого тижня гривня помітно ослабла — курс долара перевищив позначку 44 грн. Наприкінці тижня Нацбанк спробував стримати падіння.
Про це йдеться в огляді ICU.

Що відбувається з курсом

Найвищий рівень зафіксували у четвер — офіційний курс встановили на рівні 44,16 грн за долар.
Водночас на міжбанківському ринку котирування досягали в четвер 44,3 грн/$.
Станом на понеділок (16.03) курс трохи відкотився — до 44,14 грн/$.
У підсумку за тиждень гривня ослабла на 0,9%, а з початку року — вже на 4,2%.

НБУ активно втручається

Щоб стримати ситуацію, Національний банк суттєво збільшив продаж валюти. За тиждень на ринок вийшло понад $1 млрд, причому значну частину регулятор продав наприкінці тижня.
Як кажуть в ICU, дефіцит валюти скоротився незначно — лише на 6%, до $594 млн. Водночас попит на валюту зріс на міжбанку, але зменшився серед населення.
Аналітики очікують, що найближчим часом НБУ намагатиметься стабілізувати ситуацію і повернути курс нижче 44 грн за долар.
Гривня просіла до 44: чому росте курс долара і що далі
«Ослаблення гривні позитивно відображатиметься на конвертації валюти від міжнародної допомоги, однак навряд чи НБУ ставить собі за мету суттєво девальвувати гривню цього року понад поточний рівень. Тож ми очікуємо, що НБУ намагатиметься повністю приборкати надмірні дисбаланси на валютному ринку та повернути цього тижня курс принаймні до рівня, меншого за 44 грн/$», — зазначають аналітики ICU.

Що відбувається з ОВДП

Паралельно інвестори активніше купують довші облігації внутрішньої держпозики (ОВДП).
  • Минулого тижня фокус інвесторів був переважно на ОВДП з терміном погашення від року до двох. На ці інструменти припало 42% усіх угод на вторинному ринку.
  • Ще 36% усіх торгів гривневими ОВДП було укладено з паперами з терміном обігу від двох до трьох років.
  • Частка паперів із терміном погашення до року становила лише 17%.
Це суттєво відрізняється від першого тижня березня, коли торги розподілялися майже рівномірно між цими трьома групами, зазначають в ICU.
Гривня просіла до 44: чому росте курс долара і що далі
Експерти фіксують, що дохідність угод із гривневими інструментами на вторинному ринку далі падає.
Варто зазначити, що поточна середньозважена дохідність паперів з погашенням у березні 2029 року щонайменше на 20 б.п. нижча, ніж дохідність ОВДП з погашенням у вересні 2028 року.
Гривня просіла до 44: чому росте курс долара і що далі
«Поступові кроки Мінфіну на первинному ринку зі зниження дохідностей значно випереджали НБУ в його пом’якшенні монетарної політики. Вони суттєво вплинули на дохідності на вторинному ринку», — фіксують аналітики.
Суттєво звужується премія за строковість, а крива дохідностей місцями навіть набуває інверсивності (коли дохідності паперів із довшими термінами обігу нижчі за дохідності інструментів із коротшими термінами обігу) через бажання інвесторів зафіксувати поточні рівні дохідності на довший строк.
«Попри те, що ми не очікуємо зміни облікової ставки на засіданні правління НБУ з монетарної політики цього тижня, Нацбанк може пом’якшити свою монетарну політику надалі протягом року. Тож Мінфін продовжуватиме стимулювати інвесторів до конкуренції на первинному ринку, а зниження дохідностей ОВДП може тривати й надалі, хоч і з меншою інтенсивністю», — йдеться у прогнозі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДоларКурс долараГривняОВДПІнвестиціїНБУКурс НБУ
