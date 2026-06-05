«Черчилля на бобра»: що придумали в банку Англії Сьогодні 18:00 — Валюта

«Черчилля на бобра»: що придумали в банку Англії

Існує багато тварин, які асоціюються з грошима: жадібні свині, ведмежі ринки та стартапи-єдинороги. А от гігантська акула та звичайна жаба зазвичай не спадають на думку. Але вони входять до 18 ссавців, птахів, амфібій, комах та риб, яких Банк Англії розглядає для розміщення на банкнотах Великої Британії.

Як пише politico , центральний банк Великої Британії знову опиняється під політичним вогнем, плануючи замінити історичних постатей «місцевою» дикою природою на британських готівкових доларах.

В чому справа

Банк надасть британській громадськості один місяць, щоб висловитися щодо того, яка з тварин має стати національним надбанням. Тобто центральним зображенням на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів, замінивши образ Вінстона Черчилля та інших.

Що вибиратимуть

Люди вибиратимуть між класичними британськими іконами, такими як іпатка атлантична, кумедний морський птах із чорно-білим пір’ям та яскраво-червоним дзьобом, або ж всюдисущим падальником країни рудою лисицею, або ж яскравою рибалочкою блакитною.

Але до короткого списку також входять деякі нетипові види: лісова куниця, полохлива тварина, яка ховається у стародавніх лісах, або орлан-білохвіст, величезний хижий птах, який є частиною програми реінтродукції та є прокляттям розгніваних фермерів, або ж кроншнеп, менш відомий болотний птах із великим вигнутим дзьобом.

Банк наголосив, що тварини, згруповані у три категорії, що складаються з ссавців, птахів, земноводних, комах та риб, є місцевими у Великій Британії та були складені групою експертів з дикої природи.

Думка експерта

Однак це навряд чи задовольнить критиків Банку, зокрема лідера партії «Реформи» Найджела Фараджа, який у березні звинуватив центральний банк через його плани замінити героя війни Черчилля на британських 5-фунтових банкнотах зображенням бобра.

Хоча бобер не потрапив до короткого списку, прем’єр-міністра воєнних часів можуть поступово замінити на безхребетну, якщо громадськість обере метелика чи джмеля.

Британський бульдог — не варіант для фанатів Черчилля. Банк заявив, що домашні тварини також не підходять.

«Лише тварини з опублікованого сьогодні короткого списку можуть бути центральними зображеннями нової серії», — заявив Банк. «Ми не шукаємо альтернативних номінацій».

Письменниця Джейн Остін, художник Дж. М. В. Тернер та математик Алан Тюрінг, які зображені на поточній партії банкнот, також можуть бути повернені до підручників з історії, оскільки їхні обличчя поступово вилучатимуться з обігу.

Терміни

Громадськість має час до 3 липня, щоб проголосувати — максимум за двох тварин у кожній категорії — та скоротити список до чотирьох найкращих. Але насправді вони не отримають вирішального голосу. Останнє слово за головою Банку Англії Ендрю Бейлі.

Губернатор отримує вирішальний голос, щоб переконатися, що кожна банкнота достатньо відмінна від інших.

Оскільки у списку немає рептилій, звичайна жаба може бути найімовірнішим фаворитом.

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