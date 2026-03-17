Рятуйте капітал. Яка валюта надійніша цього тижня? Експерт прогнозує курс валют

Середина березня буде напруженою для фінансових ринків

Середина березня може стати непростим періодом для валютного ринку. На курси впливають одразу кілька факторів — геополітична напруга, ціни на нафту та рішення світових центробанків. На цьому тлі експерти прогнозують коливання як на глобальному ринку, так і в українських обмінниках.

Євро і долар: очікуються різкі коливання

За прогнозом експерта Олексія Козирева, найбільші коливання пари євро-долар очікуються 18 і 19 березня. У ці дні курс може змінюватися в межах 1−1,5 цента за євро.

Для українців це означає щоденні коливання курсу євро приблизно на 44−66 копійок.

Загалом у період з 16 до 20 березня курс євро на світовому ринку перебуватиме в коридорі від 1,136 до 1,17 долара.

Ринок золота також лихоманить

Нестабільність очікується і на ринку золота. За прогнозами, ціна на нього коливатиметься в межах від 4920 до 5200 доларів за унцію.

Найбільш відчутні зміни прогнозуються з 17 до 19 березня — у ці дні вартість може змінюватися на 85−130 доларів на день.

Що зараз рухає ринки

Цей тиждень на фінансових ринках обіцяє бути напруженим. За словами експерта, саме зараз навіть окремі новини чи рішення можуть різко вплинути на курси валют , а також на ціни золота і нафти.

Для України це означає період підвищеної турбулентності на валютному ринку. Водночас є очікування, що Національний банк зможе втримати ситуацію під контролем.

Чому долар зміцнюється, а євро під тиском

Сильні позиції долара пояснюються кількома причинами.

По-перше, на світовому ринку за нафту розраховуються переважно в доларах, тому в періоди нестабільності попит на американську валюту зростає.

По-друге, під час військових конфліктів збільшується кількість контрактів у сфері озброєння, і вони також укладаються в доларах.

Європейська валюта, навпаки, опинилася у складнішій ситуації. Європа значною мірою залежить від імпорту нафти та газу.

Коли енергоносії дорожчають, це одночасно уповільнює економіку і підштовхує ціни вгору, що створює додатковий тиск на євро.

Раніше ми повідомляли , що минулого тижня гривня помітно ослабла — курс долара перевищив позначку 44 грн. Наприкінці тижня Нацбанк спробував стримати падіння.

