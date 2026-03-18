Гривня зміцнює позиції: чого очікувати далі Сьогодні 17:00 — Валюта

Гривня зміцнює позиції: чого очікувати далі

Готівковий курс гривні в Україні демонструє ознаки зміцнення. Після кількох тижнів послаблення національна валюта почала відновлювати позиції, реагуючи як на реальні фінансові надходження, так і на очікування ринку.

Про те, що стоїть за новою тенденцією та чи надовго, розповів УНН кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Причини

За словами економіста, ключовим фактором нинішнього укріплення гривні стали очікування зовнішньої фінансової підтримки. Йдеться як про фактичні надходження, так і про політичні сигнали щодо майбутніх кредитів. Саме вони формують настрій ринку і впливають на попит і пропозицію валюти.

«Я думаю, насамперед очікування, що все ж таки буде зовнішня підтримка України. Ми розуміємо, що як тільки з’являються такі сигнали, як нещодавній перший транш МВФ — це одразу впливає на ринок. Зараз також активно обговорюється можливість отримання близько 90 млрд євро від Європейського Союзу на два роки. Тобто валюта заходить в країну, і це завжди сприяє зміцненню національної грошової одиниці" — пояснює кандидат економічних наук.

Економіст пояснює: валютний ринок працює за базовими законами попиту і пропозиції. Коли іноземної валюти стає більше, гривня автоматично отримує підтримку. Однак навіть позитивні новини не гарантують довготривалої стабільності.

«Це не означає, що гривня стала значно сильнішою. Швидше, ми бачимо зміну тенденції і після періоду послаблення відбулося певне відновлення. Але ринки дуже емоційні, вони швидко реагують на будь-які новини. Сьогодні є інформація про допомогу — гривня зміцнюється. Завтра з’являються сумніви і ситуація може змінитися» — наголошує Іван Ус.

Додатковим ризиком для курсу залишається і суттєвий дефіцит зовнішньої торгівлі. За словами експерта, лише за перші два місяці року негативне сальдо вже досягло значного рівня. Це створює тиск на гривню, незалежно від короткострокових новин.

«Ми маємо від’ємне сальдо у 8,3 млрд доларів лише за два місяці. Раніше така цифра за рік вважалася дуже поганою новиною, а зараз — це показник за короткий період. Це означає, що загальні тенденції залишаються негативними, і їх не можна ігнорувати», — підкреслює експерт.

