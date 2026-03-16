НБУ знову підкріпив валютою каси банків Сьогодні 11:12 — Валюта

Національний банк знову провів операцію з підкріплення валютою кас банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ

Результати операцій Національного банку України з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 13 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій — 100 млн дол. США та 50 млн євро;

кількість учасників — один банк;

загальний обсяг заявок — 30 млн дол. США та 20 млн євро;

заявки задоволені в повному обсязі.

Загалом упродовж 09−13 березня 2026 року оголошена в межах відповідних операцій пропозиція валюти значно перевищила фактичний попит з боку банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової валюти немає.

Раніше в НБУ повідомили , що динаміка курсу гривні до долара та євро на початку березня зумовлена ринковими чинниками та зростанням попиту на іноземну валюту. У регуляторі готові оперативно реагувати для збереження стабільності валютного ринку.

Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Водночас Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків. Відповідні зміни передбачені в проєкті постанови «Про затвердження змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні», який винесено на громадське обговорення.

