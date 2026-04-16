Бізнес спрогнозував, скільки коштуватиме долар та євро через рік

Валюта
Середнє очікуване значення курсу через 12 місяців становить 45,00 грн/дол.
Українські підприємства оновили свої валютні прогнози на найближчі 12 місяців. Згідно з даними Національного банку, очікуване середнє значення обмінного курсу гривні до долара США становить 45,00 грн/$ (попередній прогноз — 44,27 грн/$). Вперше бізнес надав консолідований прогноз щодо європейської валюти: очікується, що курс становитиме 54,00 грн/€. При цьому понад 40% опитаних вважають, що євро коливатиметься в межах 52,01−54,00 грн.
Про це свідчить Індекс ділових очікувань підприємств.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес поліпшив оцінки щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей — 0.6% (у ІV кварталі - «мінус» 1.8%).
На збільшення обсягу виробництва очікували респонденти з восьми областей. Позитивні очікування продемонстрували підприємства енерго та водопостачання, сільського господарства, переробної промисловості, транспорту та зв’язку; підприємства, що працюють виключно на внутрішньому ринку, та ті, що здійснюють експортно-імпортні операції; середні та великі підприємства. Негативні — підприємства торгівлі, малі підприємства, а також ті, що здійснюють лише імпортні та лише експортні операції.
Очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.1%, не змінившись порівняно з попереднім опитуванням.
Інфляційні очікування залишилися на рівні попереднього опитування, bank.gov.ua
Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82.7% респондентів. Також респонденти очікували на суттєвий вплив чинників «курс гривні до іноземних валют» і «витрати на виробництво». Натомість динаміка пропозиції грошей в економіці, на думку респондентів, найменше впливатиме на зростання споживчих цін.

Курсові очікування

Респонденти очікують незначне посилення девальвації національної валюти щодо долара США. Середнє очікуване значення курсу через 12 місяців становить 45,00 грн/дол., тоді як у IV кварталі 2025 року цей показник становив 44,27 грн/дол.
Третій квартал поспіль зростає частка респондентів, які прогнозують курс у діапазоні 43,51−45,00 грн/дол. Цей показник збільшився до 44,8% (проти 41,6% у IV кварталі 2025 року та 33,9% у III кварталі 2025 року).
Також зросла частка тих, хто очікує курс у межах 45,01−46,50 грн/дол. — до 26,1% проти 14,3% у попередньому опитуванні.
Водночас зменшилася частка респондентів, які прогнозували курс у діапазоні 40,51−43,50 грн/дол., до 12,1% із 32,9% у попередньому кварталі.
Очікування стосовно курсу гривні до долара США незначно зросли, bank.gov.ua
Середнє очікуване значення курсу гривні до євро через 12 місяців становить 54,00 грн/євро. При цьому 42,9% респондентів очікують курс у межах 52,01−54,00 грн/євро.
Курсові очікування курсу гривні до євро перевищили середній курс на міжбанківському ринку
Курсові очікування курсу гривні до євро перевищили середній курс на міжбанківському ринку, bank.gov.ua
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
