За тиждень гривня укріпилася на 13 копійок

Минулого тижня гривня трохи зміцнилася на тлі помірних коливань курсу долара.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, офіційний курс гривні до долара США протягом 6−10 квітня перебував у відносно помірному діапазоні коливань і демонстрував тенденцію до зміцнення гривні. За тиждень офіційний курс долара США до гривні знизився на 0,43%, що свідчить про незначне укріплення національної валюти наприкінці періоду.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

6 квітня — 43,6529 грн/$;

7 квітня — 43,5831 грн/$;

8 квітня — 43,4946 грн/$;

9 квітня — 43,3792 грн/$;

10 квітня — 43,4653 грн/$.

Готівковий ринок долара поступово рухався вниз, а самі курсові коливання були доволі спокійними. На початку тижня діапазон був ширшим: у понеділок купівля-продаж трималися в межах 43,27−43,83 грн/$, тобто ринок ще реагував обережно й із помітнішою різницею між купівлею та продажем.

Вже з вівторка курс почав звужуватися і вирівнюватися: котирування становили приблизно 43,23−43,77 грн/$, а в середу змістилися ще нижче — до 43,17−43,71 грн/$.

У другій половині тижня ця тенденція збереглася. У четвер курс перебував у межах 43,21−43,73 грн/$, тобто долар залишався під тиском, але без відчутних стрибків. У п’ятницю ринок завершив тиждень на рівні 43,19/43,71 грн/$, що підтверджує загальний напрямок на помірне здешевлення готівкового долара. Це свідчить про більш врівноважені настрої учасників ринку та обережне формування нових курсових орієнтирів.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку тижня, що минув, спостерігалися помірні коливання курсу з переважанням низхідної динаміки наприкінці періоду:

тиждень розпочався з рівня 43,56 грн/$, після чого в понеділок котирування піднімалися та опускалися до 43,65 грн/$ та 43,43 грн/$ відповідно, а день завершився на 43,46 грн/$;

у вівторок ринок відкрився на 43,50 грн/$, а завершив день на 43,47 грн/$. При цьому мінімум та максимум дня були на 43,42 грн/$ та 43,56 грн/$ відповідно;

у середу день стартував курс з 43,50 грн/$, опускався до 43,31 грн/$ і закрився на 43,45 грн/$;

четвер стартувавши з 43,50 грн/$, ринок протягом дня піднімався до з 43,53 грн/$, та спускався до 43,42 грн/$, а завершився на 43,46 грн/$;

у п’ятницю торги розпочалися з максимуму дня — 43,50 грн/$, протягом дня котирування опускалися до 43,43 грн/$, а день завершилися на рівні 43,43 грн/$.

Загалом за тиждень гривня укріпилася на 13 копійок, або приблизно на 0,3%.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 06−10 квітня склав $765,87 млн. Це продовжує тенденцію зменшення обсягу продажу валюти, започатковану минулими тижнями ($888,45 млн з 30 березня по 3 квітня, $1269,1 млн протягом 23−27 березня і $1344,35 млн в період 16−20 березня 2026 року).

Прогноз на тиждень

Протягом 13−17 квітня гривня, ймовірно, залишатиметься в межах поточних рівнів.

За підсумками березня міжнародні резерви України становили 52,0 млрд дол. США, при цьому НБУ продав на валютному ринку 4,7744 млрд дол. США. Сам регулятор зазначає, що цей обсяг резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Водночас стійкий попит на долар як на захисний актив на тлі геополітичної напруженості та підвищеної турбулентності на ринках залишається. Відповідно, різкого укріплення гривні не очікується, але й підстав для суттєвого розгойдування курсу наразі небагато.

