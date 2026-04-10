Найкращі дні для обміну валюти

Початок тижня — не найкращий період для купівлі доларів

Вартість іноземної валюти на готівковому ринку визначається попитом і пропозицією, а також впливом глобальних факторів. Українці можуть самостійно обирати більш вдалий час для обміну, орієнтуючись на динаміку курсу.

Про це повідомляють Новини.Live.

Як зменшити витрати під час обміну

Готівкові курси регулярно змінюються, коливання можуть відбуватися навіть упродовж одного дня. Щоб мінімізувати ризики при здійсненні валютно-обмінних операцій, українцям не завадить застосувати системний підхід. Обрати вигідний період для купівлі-продажу купюр допоможе:

постійне відстеження динаміки курсів;

аналіз ситуації на ринку протягом попереднього тижня або місяця;

порівняння пропозицій у різних обмінниках.

Відстеження курсових коливань допомагає побачити закономірності в русі показників. Хоча різні глобальні фактори, як рівень попиту на валюту чи ситуація на міжбанківському ринку, можуть втрутитися в усталену динаміку.

Коли вигідніше обмінювати валюту

Для відстеження руху показників українці можуть використовувати графік готівкового курсу на спеціалізованих сайтах. Автори статті перевірили динаміку за попередній місяць, тобто березень 2026 року, та знайшли певні закономірності, які допоможуть визначити вдалий час для відвідування обмінного пункту:

наприкінці тижня, тобто у п’ятницю, коли позиції на міжбанку закриваються, іноді спостерігається зниження курсу;

ближче до середини тижня (вівторок і середа) триває активна торгівля валютою, що призводить до помірного зростання показників;

із середи на четвер нерідко фіксують зміцнення гривні в копійчаному діапазоні;

вихідні зазвичай стабільні, а курс залежить від динаміки за попередні дні.

Початок тижня — не найкращий період для купівлі доларів, бо ринок «прокидається» після вихідних і схильний до непередбачених стрибків. Натомість четвер або п’ятниця вважаються вдалими днями тижня, бо часто спостерігається просадка готівкового курсу.

Що стосується часу відвідування фінансової установи, то краще планувати обмін валюти в другій половині дня. До обіду нерідко відбуваються різкі коливання, які здатні трохи зменшити вигоду від продажу чи купівлі іноземних купюр.

