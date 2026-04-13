0 800 307 555
Банкір прогнозує зниження курсу долара в Україні

Найближчим часом курс долара в Україні може знизитися
Найближчим часом курс долара в Україні може знизитися
Курс долара в Україні може відчутно знизитися у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході.
Таку оцінку дав президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в етері «Київ24».

За яких умов знизиться курс долара

За його словами, якщо вартість нафти на світових ринках буде знижуватися, українська гривня реагуватиме ослабленням курсу долара.
Євро, за прогнозом Дубаса, залишатиметься на поточному рівні, а долар може подешевшати до 43,20−43,40 гривні вже найближчим часом.
А в разі стабілізації ситуації на Близькому Сході українці до літа можуть побачити позначку долара навіть до 42,8 гривні, вважає Дубас.
«Ми заходимо у сезон економічної активності, коли до літа іноземна валюта зазвичай знижується, а потім курс розвертається в інший бік під дією інших факторів», — пояснив банкір.

У якій валюті краще зберігати гроші

До цього Finance.ua зазначав, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та гривневі депозити й надалі приноситимуть хороший прибуток.
За словами експерта, прибутковість за доларом найнижча — 4,7% річних, в ОВДП — 14%, за депозитами — близько 7% чистими"
Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський також вважає, що на доларі заробити зараз не вийде, хоча ціна на американську валюту сприятлива для купівлі.
Він вказав, що краще інвестувати в цінні папери, якщо хочете заробити. Що стосується продажу валюти, то всі експерти не радять цього робити без крайньої необхідності.
За матеріалами:
УНІАН
