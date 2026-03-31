У якій валюті краще зберігати гроші (поради експертів) Сьогодні 13:00 — Валюта

У якій валюті краще зберігати гроші (поради експертів)

В такі буремні часи, коли події змінюються дуже швидко, експерти порадили, купувати чи продавати долари в Україні.

ТСН. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та гривневі депозити й надалі приноситимуть хороший прибуток. Про це сказав експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише

«Курс готівкового долара навіть не дійшов до 45 гривень, прибутковість за ним найнижча — 4,7% річних, в ОВДП — 14%, за депозитами — близько 7% чистими», — нагадав експерт.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський також вважає, що на доларі заробити зараз не вийде, хоча ціна на американську валюту сприятлива для купівлі.

«Попит населення на гривневі ОВДП зростає, з початку року він підвищився на 15%. Важливо розуміти: щоб готівковий долар зрівнявся за прибутковістю з гривневими ОВДП, його курс до кінця поточного року повинен становити 50 грн/долар», — зазначив експерт.

Він вказав, що краще інвестувати в цінні папери, якщо хочете заробити. Що стосується продажу валюти, то всі експерти не радять цього робити без крайньої необхідності.

Нагадаємо, раніше йшлося, що НБУ зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів і забезпеченні стабільності валютного ринку. Це створює підстави очікувати подальших дій, спрямованих на зниження панічних настроїв і утримання офіційного курсу гривні нижче позначки 44 грн/$.

