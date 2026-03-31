0 800 307 555
укр
У якій валюті краще зберігати гроші (поради експертів)

Валюта
565
В такі буремні часи, коли події змінюються дуже швидко, експерти порадили, купувати чи продавати долари в Україні.
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та гривневі депозити й надалі приноситимуть хороший прибуток. Про це сказав експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише ТСН.
«Курс готівкового долара навіть не дійшов до 45 гривень, прибутковість за ним найнижча — 4,7% річних, в ОВДП — 14%, за депозитами — близько 7% чистими», — нагадав експерт.
Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський також вважає, що на доларі заробити зараз не вийде, хоча ціна на американську валюту сприятлива для купівлі.
«Попит населення на гривневі ОВДП зростає, з початку року він підвищився на 15%. Важливо розуміти: щоб готівковий долар зрівнявся за прибутковістю з гривневими ОВДП, його курс до кінця поточного року повинен становити 50 грн/долар», — зазначив експерт.
Він вказав, що краще інвестувати в цінні папери, якщо хочете заробити. Що стосується продажу валюти, то всі експерти не радять цього робити без крайньої необхідності.
Нагадаємо, раніше йшлося, що НБУ зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів і забезпеченні стабільності валютного ринку. Це створює підстави очікувати подальших дій, спрямованих на зниження панічних настроїв і утримання офіційного курсу гривні нижче позначки 44 грн/$.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіВалюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems