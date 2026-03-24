Інвестиції в нерухомість без купівлі квартири Сьогодні 09:50 — Нерухомість

Інвестиції в нерухомість

Нерухомість десятиліттями залишалася привілеєм тих, хто має «зайві» мільйони. Проте сьогодні з’являються інструменти, які дозволяють заробляти на ринку нерухомості з набагато скромнішими сумами — без купівлі квартири, без клопоту з орендарями та без юридичних ризиків прямої угоди. Це пайові та колективні моделі інвестування. Розбираємо, як вони влаштовані, що реально доступно українцям, і де бути обережними.

Ключові моделі: як вони влаштовані

Пайові та корпоративні інвестиційні фонди (ПІФ і КІФ)

Найбільш урегульований формат в Україні. Фонд збирає кошти інвесторів, купує нерухомість або земельні активи, управляє ними та розподіляє дохід. Управляє фондом компанія з управління активами (КУА) — ліцензована НКЦПФР.

Є два основні різновиди:

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) — не є юридичною особою, кошти відокремлені від активів КУА. Найбільш поширений у нерухомості та землі.

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) — є юридичною особою у формі акціонерного товариства. Інвестор отримує акції, а не паї.

Обидва типи підзвітні НКЦПФР. Список чинних КУА можна перевірити на сайті регулятора nssmc.gov.ua у розділі «Реєстри».

Наприклад, одним із таких є інвестиційний інструмент S1 REIT . Ви можете стати співвласником професійно керованої дохідної нерухомості та отримувати стабільний пасивний дохід від оренди.

Довідка Finance.ua Важливо: конкретні назви фондів («Агро-Земля», «Логістика-Інвест» тощо) можуть змінюватися, закриватися або перейменовуватися — перевіряйте актуальний реєстр фондів на nssmc.gov.ua.

Механіка:

Поріг входу: від 50 тис. до 500 тис. грн залежно від фонду.

Дохідність: 10−18% річних у валюті (оренда + зростання вартості активу).

Горизонт: 5−10 років (закриті фонди).

Ліквідність: обмежена — більшість закритих ПІФ не передбачають дострокового виходу або виходу лише з дисконтом (в S1 REIT передбачена висока ліквідність з можливістю вийти з інвестиції протягом кількох годин без втрати дохідності).

У S1 REIT, наприклад, інвестиційні фонди нерухомості передбачають два джерела формування дохідності. Перший — грошові надходження від орендної діяльності. Другий — від капіталізації, тобто завдяки зростанню вартості активів із часом.

На прикладі портфеля S1 REIT — це два окремі фонди з різною стратегією. Фонд S1 ВДНГ має дохідність 8,2% річних у валюті та передбачає виплати дивідендів щомісяця. Йдеться про активи у готовому об’єкті. Також є фонд S1 Obolon, який має в активах квартири в будинку на фінальному етапі будівництва, його ключова перевага — висока капіталізація. Це дозволяє інвестору розраховувати на дохідність від 10% річних у валюті.

Та як зазначив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук, на практиці результати навіть вищі. Як приклад, він навів динаміку вартості сертифікатів фонду S1 ВДНГ, яка була наступною: за менше ніж рік середня ціна квадратного метра зросла від 2124 доларів (на момент придбання) до 2244 доларів (на 31.12.2025). Тобто лише чиста капіталізація активів склала +5,7% у валюті за звітний період. А загальна фактична річна дохідність (капіталізація + дивіденди) склала 15,8% у доларі США*.

Чому не квартира?

Пряма купівля квартири — звичний, але далеко не найефективніший спосіб інвестувати в нерухомість. По-перше, це заморожування великої суми в одному активі. По-друге, дохідність оренди в Україні рідко перевищує 6−8% річних у валюті — і це до вирахування витрат на обслуговування, ремонт та простої. По-третє, ліквідність низька: продати квартиру швидко та за справедливою ціною — задача не з простих, особливо в умовах воєнного часу.

Колективні моделі вирішують частину цих проблем: нижчий поріг входження, диверсифікація між кількома активами, професійне управління.

Як сказав Віктор Бойчук, наразі ринок колективних інвестицій в нерухомість перебуває на етапі early growth phase — зростання та масштабування.

«Ми поступово переходимо від стихійного інвестування в житлові об’єкти до інституційного, коли нерухомість перетворюється на фінансовий інструмент, який легко придбати на умовах співвласності», — сказав Віктор Бойчук.

Він також додав, що цільова аудиторія фондів нерухомості виходить далеко за межі покупців квартир. Це вкладники банків, покупці облігацій, акцій, криптовалют — мільйони українців, які раніше не розглядали інвестиції саме в «бетон» через надто високий поріг входу.

Щодо причин популярності колективних інвестицій, то комерційний директор S1 REIT виділяє наступні:

значно нижчий поріг входу, якщо порівнювати з інвестуванням в окремі юніти;

прозорість та прогнозованість, інвестор може ознайомитись з бізнес-моделлю фонду, перевірити попередню динаміку, результати аудитів, переоцінки активів тощо;

значно вища ліквідність внаслідок процедури зворотного викупу, завдяки чому продати свою частку можна за лічені години;

купівля з дисконтом: S1 REIT є оптовим покупцем активів. Це дозволяє купувати нерухомість за ціною, нижчою від ринкової, що автоматично збільшує капіталізаційний прибуток;

захист від інфляції: усі орендні договори укладаються з прив’язкою до курсу долара. Завдяки цьому дохід залишається стабільним у валютному еквіваленті, незалежно від коливань гривні;

зростання вартості об’єктів: під час розрахунку дохідності враховуться не лише регулярні орендні платежі, а й очікуване зростання вартості самих об’єктів у майбутньому.

Переваги та ризики: реальна картина

Реальні переваги

В поточних умовах колективні інвестиції — це також певна диверсифікація ризиків. Коли портфель сформовано з пулу об’єктів, ризик від їх пошкоджень мінімізовано. Фонд тримає кілька об’єктів у різних локаціях. Якщо один простоює — інші генерують дохід.

Пасивне управління. КУА відповідає за пошук, купівлю, оренду, юридичний супровід. Ваша участь — купити сертифікати і отримувати звіти. Ви можете не турбуватися за всі операційні процеси, адже всім цим займатиметься управляюча компанія. Наприклад в S1 REIT цим процесом займається S1 Property, яка діє в інтересах інвесторів та управляє об’єктом нерухомості з метою забезпечення стабільного прибутку, а контроль діяльності фондів здійснюється за рахунок регулярної звітності та аудитів.

Податкові особливості. КІФ і ПІФ в Україні за аналогією з банками щодо депозитів виступають податковими агентами та нараховують і сплачують податки з дивідендів за своїх інвесторів.

А, власне розмір податку на дивіденди складає 9% + 5% (ПДФО та ВЗ).

Ще одна вагома перевага — значно вища ліквідність. Навіть потенційно популярні лоти, однокімнатні квартири у якісних локаціях, неможливо продати за день. У випадку з сертифікатами фондів S1 REIT вихід з інвестиції займає лише 2−3 години.

Опція доінвестування. Наприклад, в S1 REIT, мінімальна сума відповідає вартості одного інвестиційного сертифіката — це трохи більше 1 тис. гривень. Тобто інвестор може гнучко докуповувати сертифікати — один, п’ять чи десять — відповідно до обсягу своїх вільних коштів.

Доступ до великих об’єктів. Склади, торгові центри, агроземлі — активи, які фізична особа не купить самостійно за розумну суму.

Реальні ризики

Ризик простоювання об’єктів: ситуація, коли приміщення певний час не приносить доходу. Але, наприклад, в S1 REIT цим управляють через диверсифікацію.

«Фонд володіє пулом юнітів, а не одним. Якщо в одному юніті орендар змінився, інші — продовжують генерувати грошовий потік», — сказав Віктор Бойчук.

Якість управління. Прибуток фонду напряму залежить від компетентності КУА. Погане управління активом може занулити всю «нерухомісну» премію.

Ризики будівництва (ФФБ). Затримки, проблеми із дозволами, фінансові труднощі забудовника — навіть із механізмом ФФБ повністю убезпечитися неможливо.

Регуляторний ризик. Закони змінюються. Податкові пільги для КІФ/ПІФ існують зараз — але можуть бути переглянуті. Але, в S1 REIT, із регуляторної точки зору все в повному порядку.

«Ми працюємо під постійним наглядом НКЦПФР. Також в межах нашої діяльності ми проходимо щорічний аудит та публікуємо його на нашому офіційному сайті», — зазначив комерційний директор компанії Віктор Бойчук.

Шахрайство. Telegram-канали з «гарантованими 30% на нерухомості» без ліцензії — класична схема. Завжди перевіряйте КУА у реєстрі НКЦПФР.

Операційні та безпекові ризики, адже у поточних реаліях це невід’ємна частина життя будь-якого бізнесу в Україні.

Алгоритм вибору: покроково

Крок 1. Визначте суму:

<100 тис. грн → краудфандинг (EstateGuru, Reinvest24)

100−500 тис. грн → ПІФ/КІФ нерухомості або агроземлі

>500 тис. грн → КІФ + ФФБ + міжнародні платформи

Крок 2. Визначте мету:

Регулярний дохід → КІФ з орендою / краудфандинг

Капіталізація → ФФБ / земельні ПІФ

Крок 3. Перевірте ліцензію:

nssmc.gov.ua → Реєстри → КУА / ПІФ / КІФ / ФФБ

Крок 4. Вивчіть проспект фонду:

Які активи? Як виходити? Яка звітність?

Крок 5. Диверсифікуйте:

Мінімум 3 інструменти різних типів

Крок 6. Порадьтесь з фінансовим радником

Підсумок

Колективні інвестиції в нерухомість — це не замінник квартири. Це взагалі інструмент примноження капіталу, який треба порівнювати з іншими аналогічними інструментами, як от депозити, краудфаундінг, акції та облігації, тощо. Цей інструмент має свої власні переваги та обмеження. Він підходить тим, хто:

хоче диверсифікувати капітал за межі депозитів і ОВДП;

не готовий або не може вкласти кілька мільйонів в один об’єкт;

розуміє, що це довгостроковий інструмент, а не спосіб заробити за рік.

Головне правило — лише ліцензовані КУА, перевірені через реєстр НКЦПФР, та реалістичні очікування. Нерухомість залишається надійним активом, але лише тоді, коли ви розумієте, у що саме вкладаєте.

Як зазначив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук, інвестор має впевнитись у безпеці своїх капіталовкладень, а для цього слід переконатись, що:

він зможе швидко вийти з угоди без втрати ринкової вартості активу;

нерухомість, співвласником якої він стає, має потенціал до високого попиту не лише в моменті, а й в горизонті 5−10 років;

інтереси інвестора захищені державною регуляцією, фонд діє в чітко окресленому законодавчому полі.

*«Інвестиції у фонди „С1 ВДНГ/Оболонь“ захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.».

