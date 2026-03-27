Чи можлива девальвація гривні понад 15% у 2026 році — прогноз аналітиків Сьогодні 11:02 — Валюта

Різке зростання курсу долара з початку 2026 року актуалізувало серед інвесторів питання: чи можуть гривневі інвестиції почати поступатися стратегії пасивного зберігання готівкової валюти. Математично принцип залишається простим: гривневі інструменти вигідніші за доларову готівку доти, доки їх дохідність перевищує темпи девальвації.

Про це розповіли експерти інвесткомпанії ICU.

Чи можлива девальвація понад 15% за рік

Аналітики зазначають, що від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року.

У Національному банку пояснюють зростання курсу долара передусім посиленням геополітичної невизначеності, яка спричинила турбулентність на глобальних фінансових і товарних ринках.

Після швидкого зростання курсу на початку весни протягом останнього тижня спостерігається його поступове зниження через значні валютні інтервенції Національного банку.

Регулятор зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів і забезпеченні стабільності валютного ринку. Це створює підстави очікувати подальших дій, спрямованих на зниження панічних настроїв і утримання офіційного курсу гривні нижче позначки 44 грн/$.

У Національному банку заявляють про достатній рівень ресурсів навіть за умов активних інтервенцій. Регулятор розраховує на суттєві надходження міжнародної фінансової допомоги в найближчі місяці. Міжнародні резерви України залишаються на рекордно високому рівні й, за очікуваннями, можуть перевищувати 50 млрд доларів протягом року.

Прогноз курсу на кінець року

В ICU зберігають прогноз курсу гривні на кінець року на рівні близько 45 грн/$. «Навіть, якщо ми не праві й гривня девальвує більше, ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними», — зазначили експерти.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав , що минулого тижня Національний банк України продав найбільший від початку року обсяг валюти, щоб утримати курс гривні нижче за рівень 44 грн за долар. Інтервенції НБУ склали $1,3 млрд, що на 30% більше, ніж попереднього тижня. Це найбільший обсяг тижневих інтервенцій з грудня 2024 року. Такими діями регулятор посилив гривню на 0,7% за тиждень, встановивши офіційний курс на сьогодні на рівні 43,82 грн/$, а на міжбанківському ринку тиждень закрився котируваннями на рівні 43,6 грн/$.

