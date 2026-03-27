Чи можлива девальвація гривні понад 15% у 2026 році — прогноз аналітиків
Різке зростання курсу долара з початку 2026 року актуалізувало серед інвесторів питання: чи можуть гривневі інвестиції почати поступатися стратегії пасивного зберігання готівкової валюти. Математично принцип залишається простим: гривневі інструменти вигідніші за доларову готівку доти, доки їх дохідність перевищує темпи девальвації.
Про це розповіли експерти інвесткомпанії ICU.
Чи можлива девальвація понад 15% за рік
Аналітики зазначають, що від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року.
У Національному банку пояснюють зростання курсу долара передусім посиленням геополітичної невизначеності, яка спричинила турбулентність на глобальних фінансових і товарних ринках.
Після швидкого зростання курсу на початку весни протягом останнього тижня спостерігається його поступове зниження через значні валютні інтервенції Національного банку.
Регулятор зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів і забезпеченні стабільності валютного ринку. Це створює підстави очікувати подальших дій, спрямованих на зниження панічних настроїв і утримання офіційного курсу гривні нижче позначки 44 грн/$.
У Національному банку заявляють про достатній рівень ресурсів навіть за умов активних інтервенцій. Регулятор розраховує на суттєві надходження міжнародної фінансової допомоги в найближчі місяці. Міжнародні резерви України залишаються на рекордно високому рівні й, за очікуваннями, можуть перевищувати 50 млрд доларів протягом року.
Прогноз курсу на кінець року
В ICU зберігають прогноз курсу гривні на кінець року на рівні близько 45 грн/$. «Навіть, якщо ми не праві й гривня девальвує більше, ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними», — зазначили експерти.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що минулого тижня Національний банк України продав найбільший від початку року обсяг валюти, щоб утримати курс гривні нижче за рівень 44 грн за долар. Інтервенції НБУ склали $1,3 млрд, що на 30% більше, ніж попереднього тижня. Це найбільший обсяг тижневих інтервенцій з грудня 2024 року. Такими діями регулятор посилив гривню на 0,7% за тиждень, встановивши офіційний курс на сьогодні на рівні 43,82 грн/$, а на міжбанківському ринку тиждень закрився котируваннями на рівні 43,6 грн/$.
🔎Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».
