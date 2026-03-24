0 800 307 555
Інтервенції НБУ сягнули $1,3 млрд: що відбувається з гривнею

Гривня зміцнилася на 0,7% за тиждень
Гривня зміцнилася на 0,7% за тиждень
Минулого тижня Національний банк України продав найбільший від початку року обсяг валюти, щоб утримати курс гривні нижче за рівень 44 грн за долар.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Дефіцит валюти зріс майже на 70%

Дефіцит валюти минулого тижня зріс на майже 70%. Чиста купівля склала $915 млн, зокрема на міжбанківському ринку вона зросла на 76% до $683 млн, а в роздрібному сегменті на 50% до $232 млн.
«Ключовою причиною стало значне зменшення продажу валюти клієнтами банків, яке збіглося з незначним, але зростанням попиту на валюту», — пояснюють аналітики.

Найбільші інтервенції з грудня 2024 року

Інтервенції національного банку склали $1,3 млрд, що на 30% більше, ніж попереднього тижня. Це найбільший обсяг тижневих інтервенцій з грудня 2024 року.
Дефіцит валюти на ринку за тиждень зріс майже на 70%
Дефіцит валюти на ринку за тиждень зріс майже на 70%, icu.ua
Такими діями НБУ посилив гривню на 0,7% за тиждень, встановивши офіційний курс на сьогодні на рівні 43,82 грн/$, а на міжбанківському ринку тиждень закрився котируваннями на рівні 43,6 грн/$.

Оцінки та очікування ринку

В ICU зазначають, що Національний банк зацікавлений у збереженні привабливості гривневих активів і стабільності валютного ринку, тому надалі вживатиме заходів для зниження панічних настроїв і утримання курсу нижче за 44 грн за долар.
Регулятор пояснює здорожчання долара США щодо більшості валют, у тому числі до гривні, передусім посиленням геополітичної невизначеності, яка спричинила турбулентність на світових фінансових і товарних ринках. Наразі НБУ, за його ж словами, почувається цілком комфортно навіть із таким рівнем інтервенцій, очікуючи на суттєві надходження міжнародної допомоги в найближчі місяці.
«З огляду на це, ми зберігаємо свій прогноз курсу гривні наприкінці року на рівні близько 45 грн/$», — зазначають аналітики ICU.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
