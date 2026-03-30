Скільки коштуватиме 100 доларів на початку квітня — прогноз банкіра
Попит на валюту буде, але він не зможе перекрити пропозицію, тому інтервенції Національного банку відіграватимуть головну роль у забезпеченні рівноваги.
Про це сказав Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
Українці наступного тижня навряд чи побачать нові курсові піки чи якісь сенсації. Валютний ринок в Україні житиме в режимі стриманої напруги.
До 5 квітня курс долара в Україні перебуватиме в межах 43,5−44,25 гривні на міжбанківському ринку та 43,5−44,5 гривні на готівковому ринку.
Таким чином, 100 доларів у гривнях коштуватимуть 4350−4450 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям у 43500−44500 гривень.
При цьому він зазначив, що курс євро в Україні в цей період перебуватиме в межах 49,5−52 гривні на міжбанківському ринку та 50,5−52 гривні на готівковому ринку.
Таким чином, 100 євро в гривнях до 5 квітня коштуватимуть 5050−5200 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям у 50500−52000 гривень.
Раніше експерти інвесткомпанії ICU розповіли, що різке зростання курсу долара з початку 2026 року актуалізувало серед інвесторів питання: чи можуть гривневі інвестиції почати поступатися стратегії пасивного зберігання готівкової валюти. Математично принцип залишається простим: гривневі інструменти вигідніші за доларову готівку доти, доки їх дохідність перевищує темпи девальвації.
Аналітики зазначають, що від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року.
В ICU зберігають прогноз курсу гривні на кінець року на рівні близько 45 грн/$. «Навіть, якщо ми не праві й гривня девальвує більше, ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними», — зазначили експерти.
