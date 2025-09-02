Коли може закінчитися стабільність курсу долара та євро: причини — Finance.ua

Коли може закінчитися стабільність курсу долара та євро: причини Сьогодні 08:04 — Валюта

Коли може закінчитися стабільність курсу долара та євро: причини

Початок вересня на світовому валютному ринку можна назвати «недовгим затишшям перед бурею», яка вже незабаром серйозно вплине на курс долара і, особливо, євро в Україні.

Про це пише фінісовий ескперт Олексій Козирєв у своєму огляді.

Ннизка подразників, які загрожують черговими стрибками курсу євро у світі та в Україні.

Посилення глобальних воєнних ризиків за рахунок активізації росії у війні з Україною та Ізраїлю у секторі Газа. Керівництво рф та Ізраїлю раніше запевняли Президента США Дональда Трампа, що такої ескалації не буде. Тож такий поворот провокуватиме США на відповідні, вже реальні кроки.

Насамперед Трампу доведеться посилити тиск на росію у вигляді додаткових санкцій, щоб змусити агресора перейти хоча б до формату тимчасового перемир’я. Європейські партнери США з НАТО також не можуть обмежуватися лише загрозами додаткових вторинних санкцій проти росії у відповідь на продовження нею атак по Україні.

Більшість заходів Заходу щодо рф мають економічний характер. І лише частково — військовий, у вигляді постачання озброєння чи фінансування закупівлі зброї для України.

У результаті дуже чутлива до будь-яких масштабних торговельних, податкових чи митних санкцій пара євро/долар не зможе не реагувати на те, що відбувається. Особливо, якщо Дональд Трамп значно підвищить американські мита для країн, які продовжують закуповувати російську нафту, як він уже зробив щодо Індії.

З огляду на імпульсивність Дональда Трампа, будь-які жорсткі реальні заходи почнуть «розгойдувати» пару євро/долар вже найближчим часом. Якщо до цього додасться ще й чергове посилення протистояння США-Китай, світові фондові та валютні ринки опиняться під додатковим тиском.

Майбутні засідання ЄЦБ (11 вересня) та ФРС США (17 вересня) щодо відсоткових ставок. Такі події завжди провокували турбулентність за парою євро/долар у світі, а з огляду ще й на те, що зараз геополітичні мотиви практично управляють економічними рішеннями (щонайменше у США), подібні засідання регуляторів (особливо американського) здатні підривати ринки.

У першій декаді вересня будуть опубліковані поточні дані щодо європейської та американської економіки, які враховують Європейський центральний банк та Федрезерв під час прийняття рішень щодо ставок.

Інтервенції Нацбанку на українському валютному ринку.

Вересень — традиційний період посилення активності аграріїв на валютному ринку, що дещо підстрахує гривню. Осінні польові роботи змушують аграріїв витрачати більше коштів на закупівлю палива. Одночасно активізується надходження валюти на їхні рахунки від продажу нового врожаю на світових ринках.

У результаті найближчим часом ми побачимо практично всі великі агрохолдинги на валютному міжбанку із продажем валютних надходжень. Паралельно, щоправда, зросте активність імпортерів палива з купівлі валюти.

Готівковий ринок

Основна частина обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок як за доларом, так і за євро. Оптові обмінники пропрацюють усі дні цього тижня з уже традиційним та стандартним для них спредом у межах 15−20 копійок за обома валютами.

від 40,90 до 41,80 гривень, а в від 41,10 до 41,75 гривень. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках пеебуватиме в межах коридору, а в обмінниках фінкомпаній — у межах

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,70 до 48,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 47,80 до 48,70 гривень.

У регіонах із низьким рівнем конкуренції між обмінниками, а також при виконанні обмінниками своїх індивідуальних завдань з купівлі/продажу валюти цінники таких пунктів обміну валюти можуть відрізнятися від зазначених мною вище розрахункових котирувань ще на плюс-мінус 3−5 копійок.

Євровалюта залишиться основним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку, особливо, з огляду на зростання інтересу до неї з боку громадян України.

