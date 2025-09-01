Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:03 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Геополітичні ризики продовжують бути ключовим джерелом невизначеності. Раптове загострення бойових дій може призвести до зростання попиту на валюту з боку населення та бізнесу.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«На тлі очікуваного можливого зниження облікової ставки НБУ 11 вересня та стриманої інфляції, курс долара прогнозується стабільним, але дещо вищим за поточний рівень», — розповіла вона.

В останній тиждень серпня офіційний курс коливався у відносно вузькому діапазоні — від 41,26 грн/$ до 41,43 грн/$. Відсутність різких коливань та той факт, що підсумкове значення тижня дуже близьке до відправної точки, свідчить про відносну стабільність гривні в проміжок 25−29 серпня.

Офіційний курс минулого тижня був таким:

25 серпня — 41,2839 грн/$;

26 серпня — 41,4300 грн/$;



27 серпня — 41,4047 грн/$;



28 серпня — 41,3222 грн/$;



29 серпня — 41,2602 грн/$.



Готівковий ринок

Курс у касах банків у понеділок і вівторок характеризувався широким діапазоном котирувань — 41,08−41,60 грн/$, середа виділялася значними внутрішньоденними коливаннями з короткостроковим падінням до 40,49 грн/$, наприкінці тижня відбулося часткове відновлення котирувань після ситуативного просідання— 41,04−41,54 грн/$.

Міжбанк

На міжбанку тиждень 25−29 серпня пройшов у режимі незначного укріплення національної валюти з помірною внутрішньоденною волатильністю.

Понеділок стартував з незначного укріплення національної валюти — 41,39 грн/$, досягнув пікового значення 41,48 грн/$ та завершив на мінімумі дня до 41,35 грн/$.

Вівторок продовжив тенденцію — гривня укріпилася, вже на 8 копійок: з 41,40 грн/$ вранці та 41,32 грн/$ ввечері, незважаючи на денний пік 41,45 грн/$.

Середа стартувала та завершилась практично на однакових позначках — 41,33 грн/$ і 41,34 грн/$ відповідно, протягом дня котирування коливалися між 41,24 грн/$ і 41,37 грн/$.

Читайте також Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра

Рух котирувань у четвер проходив у межах 17 копійок: між мінімальним значенням 41,20 грн/$ та максимальним 41,37 грн/$ за день. При цьому день стартував з 41,34 грн/$, а завершився на 41,28 грн/$, тож гривня у четвертий день тижня укріпилася на 6 копійок.

У п’ятницю гривня завершила тиждень на позначці 41,33 грн/$.

За підсумком тижня гривня зміцнилася приблизно на 6 копійок. Водночас це зміцнення не можна назвати рівномірним, адже курс протягом дня кілька разів різко змінювався — особливо помітні короткочасні стрибки в середині тижня та під кінець. Тож загальний тренд — на зміцнення — зберігається, але супроводжується тимчасовими коливаннями, які варто враховувати при плануванні операцій.

Протягом 25−27 серпня регулятор реалізував $573 млн, що на 4% більше порівняно з тижнем раніше. Загалом за літо сума інтервенцій на 14% перевищує суму інтервенцій, здійснених протягом весни, та становить $9,1 млрд проти $7,8 млрд.

Прогноз на цей тиждень

Упродовж першого тижня вересня валютний ринок перебуватиме під впливом поєднання монетарних, макроекономічних та геополітичних чинників. Рішення НБУ про поступове зниження облікової ставки свідчить про м’якший підхід у грошово-кредитній політиці, що стимулює кредитування, але водночас може посилювати попит на валюту. Втім, регулятор активно згладжує коливання, виходячи з інтервенціями, що допомагає утримувати ринок у контрольованих межах.

Читайте також Чого чекати від курсу на кінець цього року — Гетманцев

Важливим фактором залишається надходження міжнародної допомоги. Її своєчасне отримання підтримує валютну пропозицію та дозволяє знижувати девальваційний тиск, тоді як затримки можуть створювати ситуативний дисбаланс. Інфляційні показники залишаються відносно стабільними, що відкриває простір для поступового пом’якшення валютних обмежень. Банківська система зберігає високий рівень ліквідності, що дозволяє задовольняти попит імпортерів без різких стрибків на ринку.

Загалом на перший тиждень вересня курс долара прогнозується стабільним, але дещо вищим за поточний рівень — з ймовірним зростанням приблизно на 1,1−1,2% порівняно з попереднім тижнем.

📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.