Чого чекати від курсу на кінець цього року — Гетманцев

Тенденції, які будуть впливати на курсоутворення до кінця 2025 року та в наступному році — про це в інтерв’ю Українським Новинам заявив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Перше — за 7 місяців поточного року ми бачимо, що ситуація на валютному ринку є досить стійкою. Гривня навіть трішки зміцнилася до долара, та знецінилась до євро. Але це знецінення не пов’язане з гривнею, а виключно зі співвідношенням долара та євро, це загальний тренд.

Відносно стабільна ситуація на валютному ринку забезпечується за рахунок жорсткої монетарної політики НБУ, який не знижує облікову ставку та прогнозує її збереження на рівні 15% на кінець року при прогнозованій інфляції 9,7%.

Друге — це достатній рівень міжнародної допомоги.

«Ми вже отримали 24 млрд. доларів цього року при потребі в 39,3 млрд. доларів. А маємо до кінця цього року підтвердженими 54 млрд. доларів. Тобто у нас буде перехідний залишок на наступний рік. У нас досить високі золотовалютні резерви, 43 млрд. доларівна початок серпня. Це все разом забезпечує стабільність гривні», — сказва він.

З цього можна зробити висновки, що ніяких стрибків до кінця року не очікується. Звісно, якщо не буде ніяких потрясінь.

Негативні фактори. «Я не хотів би створювати ілюзію, що все у нас дуже добре. У нас дуже напружена і складна ситуація у фінансовій сфері. Бо ми маємо значний подвійний дефіцит і держбюджету в 20% ВВП, і дефіцит рахунку поточних операцій — 17% від ВВП. Такі показники є вкрай негативними для будь-якої країни», — зазначив він.

Разом з тим, дефіцит поточних операцій перекривається за рахунок партнерів. І за рахунок цієї допомоги ми навіть маємо невеликий «плюс» по платіжному балансу. Але це все за рахунок партнерів. Проблема всієї цієї конструкції в тому, що основа стабільності — ця допомога. І її відсутність сьогодні може мати фатальні наслідки.

Чому це є проблемою?

Зі слів Гетманцева, в «2026 та 2027 роках ми маємо з цим певну невизначеність. Проблему в контексті, що наша потреба на наступні два роки по оцінкам Кабміну складає 75 млрд. доларів, а по оцінкам НБУ — 65 млрд. доларів. Із цих грошей підтверджена лише третина. Розрив на наступний рік за різними сценаріями складає від 8 до 18 млрд. доларів. Це величезний розрив. Якщо ми говоримо про детінізацію, то в найкращому випадку наступного року ми зможемо зібрати додатково +6 млрд. доларів».

Зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків. Про це пише фінансовий експерт Олексій Козирєв у своєму огляді.

Навіть у пікові дні курсових коливань (в основному з євро) населення не демонструє панічних настроїв, не спостерігається і суттєвих стрибків обсягів операцій зі скуповування валюти.

Довідка Finance.ua:

Основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів. Про це повідомляє Нацбанк. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.

Національний банк України з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Як змінювався вигляд і номінал українських грошей.

