Українці переходять на євро: банки вперше ввезли більше готівкових євро, ніж доларів — Finance.ua

Українці переходять на євро: банки вперше ввезли більше готівкових євро, ніж доларів

Українці переходять на євро: банки вперше ввезли більше готівкових євро, ніж доларів

Основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів.

Про це повідомляє Нацбанк

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.

Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 332 млн доларів і готівкових євро на 395 млн доларів (в еквіваленті).

Раніше йшлося про те, що зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків.

Тобто нині готівковий ринок не лише перестав бути «ворогом» стабільності курсу гривні, а багато в чому і «допомагає» нацвалюті залишатися стабільною завдяки збалансованим обсягам купівлі/продажу валюти населенням.

Також Національний банк України з 21 серпня 2025 року ввів у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

