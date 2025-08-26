Українці переходять на євро: банки вперше ввезли більше готівкових євро, ніж доларів — Finance.ua
Українці переходять на євро: банки вперше ввезли більше готівкових євро, ніж доларів

Валюта
Основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів.
Про це повідомляє Нацбанк.
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.
Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 332 млн доларів і готівкових євро на 395 млн доларів (в еквіваленті).
Раніше йшлося про те, що зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків.
Тобто нині готівковий ринок не лише перестав бути «ворогом» стабільності курсу гривні, а багато в чому і «допомагає» нацвалюті залишатися стабільною завдяки збалансованим обсягам купівлі/продажу валюти населенням.
Також Національний банк України з 21 серпня 2025 року ввів у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.
Finance.ua
Валюта
