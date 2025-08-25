Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми — Finance.ua

Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми Сьогодні 06:16 — Особисті фінанси

Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми

У Києві частішають випадки, коли мешканцям пропонують стати «грошовими мулами» (або дропами), тобто за винагороду здати в оренду свою банківську картку або рахунок.

передбачена кримінальна відповідальність, оскільки такі люди стають частиною злочинної схеми. У Національному банку України попереджають , що за цеоскільки такі люди стають частиною злочинної схеми.

Читайте також НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків

Картки і рахунки «грошових мулів» працюють на шахрайство, фінансування тероризму, торгівлю наркотиками, нелегальні азартні ігри.

Хочете прослухати цю новину? 👂🏻 Користуйтеся новою функцією: тисніть на зображення і слухайте улюблені новини в аудіоформаті.

Крім того, дропи ризикують втратити доступ до послуг у всіх банках, у них можуть викрасти заощадження з переданих шахраям рахунків, а також вони здобувають сумнівну репутацію, що може ускладнити пошук роботи.

Як не стати «грошовим мулом»:

ніколи не передавати свою картку, рахунок або реквізити іншим особам;

ігнорувати вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.

Якщо ж випадково потрапив у злочинну схему, потрібно:

звернутись до кіберполіції за тел. 0−800−505−170;

подати заявку онлайн;

одразу заблокувати рахунок у банку.

Детальніше — на сайті #ШахрайГудбай за посиланням

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.