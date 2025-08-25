Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми — Finance.ua
Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми

Особисті фінанси
31
Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми
Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми
У Києві частішають випадки, коли мешканцям пропонують стати «грошовими мулами» (або дропами), тобто за винагороду здати в оренду свою банківську картку або рахунок.
У Національному банку України попереджають, що за це передбачена кримінальна відповідальність, оскільки такі люди стають частиною злочинної схеми.
Читайте також
Картки і рахунки «грошових мулів» працюють на шахрайство, фінансування тероризму, торгівлю наркотиками, нелегальні азартні ігри.
Крім того, дропи ризикують втратити доступ до послуг у всіх банках, у них можуть викрасти заощадження з переданих шахраям рахунків, а також вони здобувають сумнівну репутацію, що може ускладнити пошук роботи.
Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми

Як не стати «грошовим мулом»:

  • ніколи не передавати свою картку, рахунок або реквізити іншим особам;
  • ігнорувати вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.

Якщо ж випадково потрапив у злочинну схему, потрібно:

  • звернутись до кіберполіції за тел. 0−800−505−170;
  • подати заявку онлайн;
  • одразу заблокувати рахунок у банку.
Детальніше — на сайті #ШахрайГудбай за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems