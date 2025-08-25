Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми — Finance.ua

Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми
У Києві частішають випадки, коли мешканцям пропонують стати «грошовими мулами» (або дропами), тобто за винагороду здати в оренду свою банківську картку або рахунок.
У Національному банку України попереджають, що за це передбачена кримінальна відповідальність, оскільки такі люди стають частиною злочинної схеми.
Картки і рахунки «грошових мулів» працюють на шахрайство, фінансування тероризму, торгівлю наркотиками, нелегальні азартні ігри.
Крім того, дропи ризикують втратити доступ до послуг у всіх банках, у них можуть викрасти заощадження з переданих шахраям рахунків, а також вони здобувають сумнівну репутацію, що може ускладнити пошук роботи.
Як не стати «грошовим мулом»:
- ніколи не передавати свою картку, рахунок або реквізити іншим особам;
- ігнорувати вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
Якщо ж випадково потрапив у злочинну схему, потрібно:
- звернутись до кіберполіції за тел. 0−800−505−170;
- подати заявку онлайн;
- одразу заблокувати рахунок у банку.
Детальніше — на сайті #ШахрайГудбай за посиланням.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!
Розсилка Finance.ua про гроші
Поділитися новиною
Також за темою
Як не стати «грошовим мулом»: НБУ попереджає про злочинні схеми
З чого складається дохід та бонуси військовослужбовця
У яких випадках працівника можуть оштрафувати у Польщі
Трудовий чи цивільно-правовий договір: у чому різниця
На яку пенсію можна розраховувати завдяки НПФ — думка експертки
Скільки коштів необхідно мати при собі, щоб перетнути кордон із Польщею